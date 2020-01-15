Украина

Задержан еще один участник банды из дела об убийстве Окуевой (фото, видео)

В среду, 15 января, правоохранители задержали еще одного члена группы, подозреваемой в причастности к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева.

Как сообщает «Слідство.Інфо», Андрея К. задержали утром, но полиция утверждает, что это было сделано в связи с убийством киевского предпринимателя в 2014-м году.

Пресс-служба Нацполиции Киевской области сообщает, что в январе 2014 году на территории гаражного кооператива в Киеве правоохранители обнаружили в автомобиле труп с многочисленными ножевыми ранениями. Сейчас есть неопровержимые доказательства причастности задержанного к совершению этого убийства.

«Бред какой-то. Вчера задержали одного по подозрению в убийстве Окуевой, а сегодня задерживают из этой же группы лиц моего подзащитного за другое преступление. Они будут закрывать всех лиц за различные производства? Давайте все производства Киевской области на них повесим», — дала комментарий «Слідству.Інфо» Ирина Бигунец, адвокат задержанного Андрея К.

Видео задержания:

Ранее сообщалось, что суд арестовал предполагаемого организатора убийства Окуевой.

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