Украина

Дело об убийстве Окуевой: суд в Киеве принял решение по предполагаемому организатору покушения

Игорю Редькину, которого подозревают в убийстве ветерана АТО, добровольца Амины Окуевой, суд определил меру пресечения.

Как сообщает РБК-Украина, удовлетворено ходатайство прокуратуры — Редькин будет содержаться под стражей 60 суток до 11 марта 2020 года, альтернатива внесения залога не предусматривается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что муж Амины Окуевой ветеран АТО Адам Осмаев поделился сомнениями в объективности суда над убийцами Амины Окуевой. При этом он уверен в том, что выводы следствия верны. Хотя и есть определенные противоречия в заявлениях правоохранителей. Так, ранее они утверждали, что на оружии киллеров не осталось следов ДНК.

Как отметила мать Амины Окуевой, важно, чтобы обязательно были найдены заказчики преступления.

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