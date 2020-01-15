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Украина

Авиакатастрофа в Иране: Зеленский сообщил родственникам погибших, когда в Украину доставят тела

16:04 15 января 2020 98
Зеленский и родственники погибших жертв авиакатастрофы
Инф. «ФАКТОВ»

Тела 11 украинцев, погибших в Иране в результате катастрофы «Боинга» Международных авиалиний Украины, могут вернуть в нашу страну ориентировочно 19 января.

«Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами», — заявил во время встречи с родными погибших украинцев президент Владимир Зеленский.

По его словам, на данный момент несколько погибших уже идентифицированы. Сейчас в Иране работают 10 украинских специалистов, которые занимаются идентификацией и организацией транспортировки тел в Украину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин принял решение о выплате родным погибших украинцев по 200 тысяч гривен. Деньги выделять в течение ближайшей недели.

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