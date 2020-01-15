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Украина поможет семьям погибших в катастрофе самолета в Иране: что об этом известно
В течение недели правительство выплатит по 200 тысяч гривен родственникам украинцев, погибших в авиакатастрофе «Боинга» МАУ в Иране. Напомним, среди погибших было 11 украинцев — двое пассажиров и 9 членов экипажа.
По словам премьер-министра Алексей Гончарука, единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат.
«Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствования), что составляет примерно 180 тысяч долларов. Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции», — заявил премьер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Раду утвердила заявление, в котором выразила соболезнования родным жертв авиакатастрофы в Иране. В документе говорится, что Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат иранской стороной.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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