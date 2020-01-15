23.88 / 24.10 26.43 / 26.79
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина поможет семьям погибших в катастрофе самолета в Иране: что об этом известно

12:42 15 января 2020 18
Заседание Кабмина
Инф. «ФАКТОВ»

В течение недели правительство выплатит по 200 тысяч гривен родственникам украинцев, погибших в авиакатастрофе «Боинга» МАУ в Иране. Напомним, среди погибших было 11 украинцев — двое пассажиров и 9 членов экипажа.

По словам премьер-министра Алексей Гончарука, единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат.

«Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствования), что составляет примерно 180 тысяч долларов. Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции», — заявил премьер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Раду утвердила заявление, в котором выразила соболезнования родным жертв авиакатастрофы в Иране. В документе говорится, что Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат иранской стороной.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

Гороскоп

Скорпион и Рак столкнутся с проблемами: гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер