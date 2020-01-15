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Украина

Громкое убийство в Каховке: полицию изобличили в подтасовке фактов в пользу преступника

16:23 15 января 2020 465
Пистолет
Инф. «ФАКТОВ»

После серьезного резонанса, который вызвало убийство 1 января 2020 года в Каховке 26-летнего парня, в Госбюро расследований сообщили о подозрении сотруднику Каховского отдела полиции.

Как сообщают в ГБР, речь идет о ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины — сокрытии особо тяжкого преступления.

«Следствием установлено, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего жителя Каховки Херсонской области. С участием полицейского были искусственно созданы условия самообороны и скрыты обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ», — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что для сокрытия деталей преступления, полицейский несколько раз выстрелил в сторону коллеги из оружия, принадлежащего убитому парню. Последний к тому времени уже был без сознания.

Сообщается, что в случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Каховского отдела уволили троих полицейских, троих отстранили от занимаемой должности, еще к троим применили дисциплинарное взыскание. Главным подозреваемым по делу является 29-летний бывший сотрудник правоохранительных органов.

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