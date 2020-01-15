Шоу-бизнес

Никита Михалков в суде заставил святого работать на себя

Российский режиссер Никита Михалков, внука которого недавно обвинили в изнасиловании модели Ксении Пунтус, добился в суде регистрации изображения раннехристианского святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака его компании ООО «Бесогон».

Как сообщает РИА «Новости», суд по интеллектуальным правам не просто обязал Роспатент зарегистрировать изображение как товарный знак, но и заставил выплатить Михалкову 3 тыс. руб., потраченных на подачу иска.

Роспатент долго отказывал в регистрации Михалкову, отмечая, что это оскорбит чувства верующих.

Отметим, что Никита Михалков не раз заявлял, что считает Никиту Бесогона своим заступником. Но его представители в суде доказали, что Бесогон святым не является.

По словам представителей режиссера, Никита Бесогон не канонизирован и почитался в старообрядческой церкви до конца XIX века.

Суд пришел к выводу, что бренд Михалкова включает «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника».

Напомним, ранее Михалков обвинил Ксению Собчак в богохульстве из-за ее свадьбы.

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