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Никита Михалков в суде заставил святого работать на себя
Российский режиссер Никита Михалков, внука которого недавно обвинили в изнасиловании модели Ксении Пунтус, добился в суде регистрации изображения раннехристианского святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака его компании ООО «Бесогон».
Как сообщает РИА «Новости», суд по интеллектуальным правам не просто обязал Роспатент зарегистрировать изображение как товарный знак, но и заставил выплатить Михалкову 3 тыс. руб., потраченных на подачу иска.
Роспатент долго отказывал в регистрации Михалкову, отмечая, что это оскорбит чувства верующих.
Отметим, что Никита Михалков не раз заявлял, что считает Никиту Бесогона своим заступником. Но его представители в суде доказали, что Бесогон святым не является.
По словам представителей режиссера, Никита Бесогон не канонизирован и почитался в старообрядческой церкви до конца XIX века.
Суд пришел к выводу, что бренд Михалкова включает «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника».
Напомним, ранее Михалков обвинил Ксению Собчак в богохульстве из-за ее свадьбы.
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