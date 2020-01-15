Звезды Голливуда "повоевали" за Украину на Донбассе: опубликовано видео

Украина

На YouTube-канале опубликовали шуточный ролик в поддержку Украины. Видео сделано на основе патриотической комедии «Наші котики».

В комедийном экшене 2014 года «Наші котики» показано, как в разгар гибридной войны России против Украины инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. На позициях к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования, и на местности почти не ориентируется. Однако из-за них операция врага терпит масштабное поражение.

Новый ролик создали с помощью цифровых технологий. Благодаря этому удалось достичь портретного сходства с голливудскими актерами Нико Праттом, Морганом Фриманом и Питером Динклэйджом.

Видео рассказывает об украинских защитниках на Донбассе. Вначале сюжета якобы Морган Фриман говорит: «Слава Украине!», после чего слышит звуки взрыва и идет в бой, угрожая солдатам Путина.

Кроме того, другие персонажи заявили, что хотят быть добровольцами, так как туда идут лучшие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как украинские бойцы на передовой сделали импровизированную елку, использовав мины, снаряды и гранаты, ежедневно прилетающие со стороны боевиков. А также писали о выступлениях перед военными профессиональных и самодеятельных артистов.

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