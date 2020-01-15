- 18:48 На Донбассе под обстрелом погиб боец ВСУ
- 18:32 Фестиваль «МоржиFest» и казацкое Крещение: куда пойти в Киеве в выходные
- 18:31 Звезды Голливуда "повоевали" за Украину на Донбассе: опубликовано видео
- 18:20 Никита Михалков в суде заставил святого работать на себя
- 18:18 Путин назвал преемника Медведева
- 18:10 Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку
- 18:00 Отставка Кабмина Медведева и переписывание Конституции под Путина: что сейчас происходит в России
- 17:46 Копия папы: звезда "Дизель Шоу" впервые показал младшего сына
- 17:32 Дворец Снежной королевы: в России многоэтажное общежитие полностью покрылось льдом
- 17:26 Экс-нардепа Дзензерского объявили в розыск: что инкриминируют
- 17:23 Полиция назвала регионы Украины с процветающей проституцией: Одесса вне конкуренции
- 17:13 Крещение 2020: где купаться и святить воду в Киеве 19 января
Звезды Голливуда "повоевали" за Украину на Донбассе: опубликовано видео
На YouTube-канале опубликовали шуточный ролик в поддержку Украины. Видео сделано на основе патриотической комедии «Наші котики».
В комедийном экшене 2014 года «Наші котики» показано, как в разгар гибридной войны России против Украины инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. На позициях к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования, и на местности почти не ориентируется. Однако из-за них операция врага терпит масштабное поражение.
Новый ролик создали с помощью цифровых технологий. Благодаря этому удалось достичь портретного сходства с голливудскими актерами Нико Праттом, Морганом Фриманом и Питером Динклэйджом.
Видео рассказывает об украинских защитниках на Донбассе. Вначале сюжета якобы Морган Фриман говорит: «Слава Украине!», после чего слышит звуки взрыва и идет в бой, угрожая солдатам Путина.
Кроме того, другие персонажи заявили, что хотят быть добровольцами, так как туда идут лучшие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как украинские бойцы на передовой сделали импровизированную елку, использовав мины, снаряды и гранаты, ежедневно прилетающие со стороны боевиков. А также писали о выступлениях перед военными профессиональных и самодеятельных артистов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...