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Украина

Музыка на линии огня: военный духовой оркестр выступил перед бойцами на передовой (фото, видео)

20:49 31 декабря 2019 65
оркестр
Инф. «ФАКТОВ»

Совсем немного времени осталось до Нового года. Через несколько часов украинцев будет поздравлять президент и стрелки часов начнут отсчитывать уже минуты 2020 года. Новогоднее настроение царит не только в мирных городах и селах, но и на передовой, где перед военными выступают профессиональные и самодеятельные артисты.

Второй день подряд в подразделениях, выполняющих боевые задачи на Мариупольском направлении, свою новую праздничную концертную программу представляет духовой оркестр горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

В исполнении военных музыкантов звучат как известные украинские народные песни, так и популярные мировые новогодние хиты.

Каждое выступление в окопах длится не более двадцати минут, поскольку небольшое расстояние к вражеским позициям не позволяет музыкантам долго находиться на передовой и подвергать опасности тех, кто несет боевое дежурство.

Но знакомые мелодии любимых зимних праздников, которые оркестр исполнял в новых, порой неожиданных версиях, а также зажигательные ритмы захватывали военных, а иногда даже заставляли подпевать и хлопать в такт музыке.

По завершению концертной программы украинские защитники благодарили музыкантов за бодрое настроение и позитивную энергетику, после чего каждый мог сфотографироваться со Святым Николаем и его спутниками-артистами.

Как сообщали «ФАКТЫ», бойцы ВСУ, защищающие позиции на Мариупольском направлении, сделали импровизированную елку, использовав мины, снаряды и гранаты, ежедневно прилетающие со стороны боевиков.

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