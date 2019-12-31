- 20:49 Музыка на линии огня: военный духовой оркестр выступил перед бойцами на передовой
- 20:15 Судьбоносные встречи и разочарования: любовный гороскоп на январь 2020-го для всех знаков зодиака
- 20:12 "Бандеровцев выгнали — город опустел": в сети показали фото предновогодней оккупированной Горловки
- 20:07 Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер женился
- 19:39 Ночной погром на Троещине: в сети появилось видео с преступниками
- 19:26 Новогоднее обращение Зеленского: онлайн-трансляция
- 19:15 Отказаться от спиртного и кисломолочных продуктов: лунная диета на январь-2020
- 19:04 В Лондоне мужчина с ножом напал на знаменитую картину Пикассо
- 18:46 Каникулы в Киеве: катаемся на коньках и Полярном экспрессе, идем в кино и на выставки
- 18:38 С 1 января отдых украинцев в Турции подорожает: с чем это связано
- 18:24 В России напали на пост ДПС: есть убитые и раненые
- 18:03 Австралия в огне: тысячи людей спасаются бегством к морю
Музыка на линии огня: военный духовой оркестр выступил перед бойцами на передовой (фото, видео)
Совсем немного времени осталось до Нового года. Через несколько часов украинцев будет поздравлять президент и стрелки часов начнут отсчитывать уже минуты 2020 года. Новогоднее настроение царит не только в мирных городах и селах, но и на передовой, где перед военными выступают профессиональные и самодеятельные артисты.
Второй день подряд в подразделениях, выполняющих боевые задачи на Мариупольском направлении, свою новую праздничную концертную программу представляет духовой оркестр горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».
В исполнении военных музыкантов звучат как известные украинские народные песни, так и популярные мировые новогодние хиты.
Каждое выступление в окопах длится не более двадцати минут, поскольку небольшое расстояние к вражеским позициям не позволяет музыкантам долго находиться на передовой и подвергать опасности тех, кто несет боевое дежурство.
Но знакомые мелодии любимых зимних праздников, которые оркестр исполнял в новых, порой неожиданных версиях, а также зажигательные ритмы захватывали военных, а иногда даже заставляли подпевать и хлопать в такт музыке.
По завершению концертной программы украинские защитники благодарили музыкантов за бодрое настроение и позитивную энергетику, после чего каждый мог сфотографироваться со Святым Николаем и его спутниками-артистами.
Как сообщали «ФАКТЫ», бойцы ВСУ, защищающие позиции на Мариупольском направлении, сделали импровизированную елку, использовав мины, снаряды и гранаты, ежедневно прилетающие со стороны боевиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!