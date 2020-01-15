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"Укрзалізниця", "Укрпочта", "Нафтогаз" и другие: Камбин обнародовал список предприятий, не подлежащих приватизации
В среду, 15 января, на заседании Кабмина был утвердил перечень украинских стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Согласно документу, приватизации не подлежат предприятия, связанные с энергетической независимостью и обороноспособностью Украины, а также те, которые являются естественными монополиями или «имеют критически важное значение для общества».
В список вошли 22 предприятия, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее 50 процентов плюс одна акция.
Среди них акционерные общества «Укрзалізниця» и «Укрпочта», Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», Общество с ограниченной ответственностью «Магистральные газопроводы Украины», «Укрнафта», государственная компания «Артем», заводы «Радар» и «Маяк» и другие предприятия.
Кроме того, Кабмин утвердил список из более 130 предприятий, в уставном капитале которых доля государства не может быть менее 100 процентов, и не подлежат приватизации.
К ним относятся «Энергоатом», «Укрэнерго», «Укроборонпром», госпредприятия «Антонов», «Киевский бронетанковый завод», «Заря-Машпроект», «Укрхимтрансаммиак», «Администрация морских портов Украины», «Восточный горно-обогатительный комбинат «Чернобыльская АЭС и другие.
Правительство согласовало соответствующий законопроект, теперь его должен рассмотреть и согласовать Верховная Рада.
Кроме того, Кабмин намерен усилить контроль «за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации».
Напомним, в Украине готовится новая редакция Трудового кодекса.
Как сообщали «ФАКТЫ», после президентских и парламентских выборов в Украине резко сократилась количество людей, которые регистрируются в качестве физических лиц — предпринимателей.
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