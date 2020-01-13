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После победы Зеленского в Украине стали меньше регистрировать "ФОПы": озвучены свежие данные
После президентских и парламентских выборов, в Украине резко уменьшилось количество людей, которые регистрируются в качестве физических лиц — предпринимателей (ФЛП или ФОП — по-украински). Напомним, что президента Владимира Зеленского в Мариуполе предприниматели встречали с плакатами «Я ФОП, а не ЛОХ!»
Согласно данным ресурса «Опендатабот», в 2019 году было зарегистрировано на 15 процентов ФЛП меньше, чем годом ранее. Утверждается, что такая тенденция начала прослеживаться с апреля прошлого года, сразу после президентских выборов.
«Регистрация новых предприятий — один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприятия, то это значит, что украинцы бояться создавать бизнес и идут в тень», — так комментирует полученные данные основатель «Опендатабота» Алексей Иванкин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», электронные чеки для физических лиц-предпринимателей пообещали ввести только с 2021 года. А Рада приняла ряд законов, касающихся деятельности ФЛП — «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», и фактически дополняющий его — «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».
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