23.78 / 24.09 26.28 / 26.76
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После победы Зеленского в Украине стали меньше регистрировать "ФОПы": озвучены свежие данные

11:56 13 января 2020 191
Человек с документами
Инф. «ФАКТОВ»

После президентских и парламентских выборов, в Украине резко уменьшилось количество людей, которые регистрируются в качестве физических лиц — предпринимателей (ФЛП или ФОП — по-украински). Напомним, что президента Владимира Зеленского в Мариуполе предприниматели встречали с плакатами «Я ФОП, а не ЛОХ!»

Согласно данным ресурса «Опендатабот», в 2019 году было зарегистрировано на 15 процентов ФЛП меньше, чем годом ранее. Утверждается, что такая тенденция начала прослеживаться с апреля прошлого года, сразу после президентских выборов.

«Регистрация новых предприятий — один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприятия, то это значит, что украинцы бояться создавать бизнес и идут в тень», — так комментирует полученные данные основатель «Опендатабота» Алексей Иванкин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», электронные чеки для физических лиц-предпринимателей пообещали ввести только с 2021 года. А Рада приняла ряд законов, касающихся деятельности ФЛП — «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», и фактически дополняющий его — «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

машина

Пьяные сотрудники СТО в Киеве разбили Range Rover клиента (фото)

гороскоп

Тельца ждет дальняя поездка, а Стрельца — перемены в личной жизни: гороскоп на неделю

Старый Новый год

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер