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Украина

«Потом будет памятник парику Кобзона»: в сети высмеяли очередной «культурный» креатив боевиков «ДНР»

19:02 9 декабря 2019 121
Бюст
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Донецке торжественно открыли очередной «памятник», на этот раз — Иосифу Кобзону. Он установлен рядом с памятником одиозному главарю квазиреспублики «ДНР» Александру Захарченко. Об этом политтехнолог Алексей Голобуцкий сообщает в Facebook.

На открытие памятника в парк Ленинского комсомола явился главарь боевиков Денис Пушилин. Иосиф Кобзон — советский певец, который известен также как ярый сторонник «русского мира».

Это событие вызвало едкие комментарии в социальных сетях. В частности прогнозируется: «Потом будет просто памятник его величеству Парику. Все по плану идет».

Ранее сообщалось, что главарь террористов «ДНР» Дениса Пушилин решил вместо памятника Тарасу Шевченко поставить бюст боевику Александру Захарченко.

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