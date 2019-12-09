Украина

«Потом будет памятник парику Кобзона»: в сети высмеяли очередной «культурный» креатив боевиков «ДНР»

В оккупированном Донецке торжественно открыли очередной «памятник», на этот раз — Иосифу Кобзону. Он установлен рядом с памятником одиозному главарю квазиреспублики «ДНР» Александру Захарченко. Об этом политтехнолог Алексей Голобуцкий сообщает в Facebook.

На открытие памятника в парк Ленинского комсомола явился главарь боевиков Денис Пушилин. Иосиф Кобзон — советский певец, который известен также как ярый сторонник «русского мира».

Это событие вызвало едкие комментарии в социальных сетях. В частности прогнозируется: «Потом будет просто памятник его величеству Парику. Все по плану идет».

Ранее сообщалось, что главарь террористов «ДНР» Дениса Пушилин решил вместо памятника Тарасу Шевченко поставить бюст боевику Александру Захарченко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter