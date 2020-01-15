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Украина

Оккупанты в Крыму пустили с молотка «отжатый» особняк Ахметова (видео)

19:53 15 января 2020 259
Особняк
Инф. «ФАКТОВ»

Подразделение «Газпрома» ООО «ЭТЦ в Парковом» приобрело комплекс бизнесмена Рината Ахметова, который был захвачен оккупантами в Крыму.

Крым.Реалии сообщают, что «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой» расположена под Ялтой и была продана оккупационными властями с аукциона. Начальная цена лота составила 1,975 млрд рублей. Заявку подал лишь «ЭТЦ в Парковом», из-за это торги признали несостоявшимися. Так как заявка претендента соответствовала условиям торгов, то с ЭТЦ заключили договор.

Сделка включает памятники культурного значения — дачу Жуковского, барельефы «Пробуждение» и «Сон», парк начала ХХ века, большой бассейн, гостевой дом, столовую, две площадки для отдыха, фонтан, несколько декоративных бассейнов, грот «Руины» и другие сооружения.

В компании «СКМ», которая принадлежит Ринату Ахметову, сказали, что намерены отстаивать право на свою собственность в международных судах.

Ранее сообщалось, что в Симферополе назовут улицу в честь одиозного главаря боевиков Донбасса.

Фото: screenshot с видео Крым. Реалии

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