Общество и люди

Кива в Раде смотрел голые фото, а соратник Вакарчука ковырялся в носу: сеть в шоке от новых видео

Второй день работы народных депутатов в Верховной Раде после зимних каникул уже ознаменовался не только кнопкодавством, но и новыми скандальными видео.

На видео, которое опубликовал в сети Александр Гончаров, представлен «слуга народа» Игорь Васильев, спящий на рабочем месте. На ролике видно, что парламентарий сидит в расслабленном состоянии, с закрытыми глазами, откинулся на спинку кресла.

«Скучал я, а не спал», — оправдался в комментарии под видео нардеп.

Другое видео сняли на рабочем месте нардепа и заместителя председателя партии «Голос» Ярослава Юрчишина. Одной рукой он держит смартфон и в нем что-то смотрит. Мизинцем другой руки он сначала выковыривает что-то в носу, затем тот же палец подносит ко рту. Такое же действие депутат повторил с указательным пальцем.

Ролик выложила в сеть Зоряна Олексив.

«Засветился» с голыми фотографиями и любитель «клубнички» Илья Кива.

Напомним, ранее в скандал попал народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко, который во время пленарного заседания переписывался с проститутками и узнавал цены за секс.

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