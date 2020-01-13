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Нардепы впервые после Нового года собрались на согласительной совет: эксклюзивные фото
В канун Старого Нового года украинские парламентарии впервые после каникул вернулись на работу в Верховную Раду.
Нардепы собрались на согласительный совет. Перед началом заседания они минутой молчания почтили память жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого под Тегераном иранскими силами ПВО.
Длительный отдых показал, что многим есть о чем рассказать и чем поделиться.
Некоторые из парламентариев, судя по фото, отдыхали в теплых странах.
Впереди ожидают тяжелые рабочие дни.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не все народные депутаты регулярно посещают заседания парламента. Многие из них часто прогуливают работу, что стало причиной наказание гривной народных избранников.
ФОТО Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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