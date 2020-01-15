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День объятий: красивые поздравления и открытки
21 января отмечается один из самых красивых праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он, напомним, отмечается и 4 декабря, но январский — более популярный.
«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления с этим праздником.
Все обнимаются скорей!
Целуются, коль хочется.
Я в День объятий всех друзей
Спасу от одиночества,
Подставлю верное плечо
И обниму в ответ.
Приятней праздника, поверь,
На свете просто нет.
Ну что, обнимемся давай,
Ну, а потом еще,
Весь мир готов я обнимать —
Так это хорошо!
***
Кто придумал День объятий?
А точнее — для чего?
Но прекрасней нет занятия,
Чем отпраздновать его!
И подарки так приятны,
Неожиданны порой:
Есть объятья — необъятны,
Называются игрой.
Есть объятья деловые-
Для приличия они.
Есть такие, что впервые
Предвещают о любви.
Это — не руки пожатие,
Поздравляем с Днем объятий!
***
Друзья, давайте обниматься,
Дружить полезней, чем ругаться.
Ведь лучше нет, хочу сказать я,
Чем крепкие и теплые объятия.
***
Если с чувствами своими
Вам непросто справиться,
Значит, праздник-обнимашка
Точно вам понравится!
И теперь, вполне законно,
С толком, с нежностью, с душой,
Объявить любому можно:
«Обнимаю, дорогой!»
Поздравление любимой
В морозный вечер января
Я вспомнил, что есть веский повод
Не выпускать из рук тебя,
Тем самым прогоняя холод!
Скорее же иди ко мне,
Отметим этот День объятий!
Сгорим дотла с тобой в огне,
В пылу таких мероприятий!
Напомним, что объятия помогают детям лучше усваивать информацию в школе.
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