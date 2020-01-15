День объятий: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

21 января отмечается один из самых красивых праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он, напомним, отмечается и 4 декабря, но январский — более популярный.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления с этим праздником.

Все обнимаются скорей!

Целуются, коль хочется.

Я в День объятий всех друзей

Спасу от одиночества,

Подставлю верное плечо

И обниму в ответ.

Приятней праздника, поверь,

На свете просто нет.

Ну что, обнимемся давай,

Ну, а потом еще,

Весь мир готов я обнимать —

Так это хорошо!



***

Кто придумал День объятий?

А точнее — для чего?

Но прекрасней нет занятия,

Чем отпраздновать его!

И подарки так приятны,

Неожиданны порой:

Есть объятья — необъятны,

Называются игрой.

Есть объятья деловые-

Для приличия они.

Есть такие, что впервые

Предвещают о любви.

Это — не руки пожатие,

Поздравляем с Днем объятий!

***

Друзья, давайте обниматься,

Дружить полезней, чем ругаться.

Ведь лучше нет, хочу сказать я,

Чем крепкие и теплые объятия.

***

Если с чувствами своими

Вам непросто справиться,

Значит, праздник-обнимашка

Точно вам понравится!

И теперь, вполне законно,

С толком, с нежностью, с душой,

Объявить любому можно:

«Обнимаю, дорогой!»





Поздравление любимой

В морозный вечер января

Я вспомнил, что есть веский повод

Не выпускать из рук тебя,

Тем самым прогоняя холод!

Скорее же иди ко мне,

Отметим этот День объятий!

Сгорим дотла с тобой в огне,

В пылу таких мероприятий!

Напомним, что объятия помогают детям лучше усваивать информацию в школе.

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