День Соборности Украины 2020: красивые открытки и поздравления

Украина

22 января в Украине отмечается День Соборности (День Злуки). Ранее «ФАКТЫ» писали, как 101 год назад объединились ЗУНР с УНР.

А сегодня предлагаем вам поздравить близких людей с этим праздником единства.

День Соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

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Сегодня наша страна празднует государственный праздник — День Соборности Украины. Хочется пожелать каждому жителю нашей страны оставаться, прежде всего, человеком. У каждого украинца могут быть разные политические взгляды, но, давайте не будем забывать, что все мы — братья! Мира Украине!

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День Соборности Украины — очень символичный и уважаемый праздник для каждого настоящего украинца, для западного, для восточного жителя. Пусть в этот день каждый вспомнит, что Украина — наша Родина, самая красивая и щедрая страна. Пусть наша страна еще и будет самой счастливой. Мы любим тебя, Украина!

Поздравления на украинском языке

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить.

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,

І нам твою історію творить!

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В День Соборності та Злуки,

З заходу на схід.

Всі візьмемося за руки,

Бо один ми рід.

Нащо нам ворогувати?

І що нам ділить?

Україна наша мати ,

тож давайте жити —

Як ведеться між братами,

Як одна сім"я,

Щоб не нидіти роками.

Тож і ти, і я

Згоді підемо назустріч —

І розтане лід.

Дружно станемо пліч- о-пліч

Проти горя й бід.

Будем в злагоді і мирі

Щастя будувать,

Бо у ворожнечі вирі

Тільки руйнувать

Тож візьмемося за руки

Скажем на ввесь світ:

В День Соборності та Злуки

Ми — один нарід!

Также предлагаем вам материал о том, как провозглашали ЗУНР.

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