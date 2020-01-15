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День Соборности Украины 2020: красивые открытки и поздравления
22 января в Украине отмечается День Соборности (День Злуки). Ранее «ФАКТЫ» писали, как 101 год назад объединились ЗУНР с УНР.
А сегодня предлагаем вам поздравить близких людей с этим праздником единства.
День Соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!
***
Сегодня наша страна празднует государственный праздник — День Соборности Украины. Хочется пожелать каждому жителю нашей страны оставаться, прежде всего, человеком. У каждого украинца могут быть разные политические взгляды, но, давайте не будем забывать, что все мы — братья! Мира Украине!
***
День Соборности Украины — очень символичный и уважаемый праздник для каждого настоящего украинца, для западного, для восточного жителя. Пусть в этот день каждый вспомнит, что Украина — наша Родина, самая красивая и щедрая страна. Пусть наша страна еще и будет самой счастливой. Мы любим тебя, Украина!
Поздравления на украинском языке
Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить.
Нам берегти тебе, Соборну і єдину,
І нам твою історію творить!
***
В День Соборності та Злуки,
З заходу на схід.
Всі візьмемося за руки,
Бо один ми рід.
Нащо нам ворогувати?
І що нам ділить?
Україна наша мати ,
тож давайте жити —
Як ведеться між братами,
Як одна сім"я,
Щоб не нидіти роками.
Тож і ти, і я
Згоді підемо назустріч —
І розтане лід.
Дружно станемо пліч- о-пліч
Проти горя й бід.
Будем в злагоді і мирі
Щастя будувать,
Бо у ворожнечі вирі
Тільки руйнувать
Тож візьмемося за руки
Скажем на ввесь світ:
В День Соборності та Злуки
Ми — один нарід!
Также предлагаем вам материал о том, как провозглашали ЗУНР.
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