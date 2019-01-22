Украина в «треугольнике смерти»: как 100 лет назад провозгласили «Акт злуки»

История современности

Как это было

— Мало кому известно, что мирный договор, подписанный в Бресте в феврале 1918 года Украинской Народной Республикой с государствами Четверного союза (Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией), имел тайные дополнения, — говорит заведующий отделом Украинской революции 1917—1921 годов доктор исторических наук Вячеслав Верстюк. — Согласно одному из этих дополнений, Австро-Венгрия взяла на себя обязательство предоставить автономию украинцам, жившим на ее территории. Впрочем, Вена так и не выполнила это обещание. Однако осенью 1918 года страны Четверного союза потерпели поражение в Первой мировой войне. Как следствие этого, украинцы Австро-Венгерской империи получили шанс создать свое государство.

— 16 октября 1918 года император Австро-Венгрии Карл I издал манифест о преобразовании своей «лоскутной» империи в федерацию равноправных народов, — продолжает профессор Вячеслав Верстюк. — Уже через два дня после этого во Львове была основана Украинская Народная Рада, председателем которой стал юрист и общественный деятель Евгений Петрушевич. Она приняла на себя роль Конституанты — общенационального представительского органа. Рада рассчитывала, что правительство в Вене передаст ей управление украинскими землями. Для проведения переговоров об этом в столицу империи отправилась делегация во главе с Петрушевичем.

Лидеры Польши, часть которой входила в состав Австро-Венгрии, сразу поставили перед собой задачу добиться полной независимости. Для решения ряда вопросов о выходе из состава империи они создали в Кракове Ликвидационную комиссию. В конце октября она направила во Львов представителей, чтобы принять у наместника генерала Карла фон Гуйна власть над Галичиной.



* Лидер ЗУНР Евгений Петрушевич с бойцами Украинской Галицкой армии

— Почему польским лидерам вздумалось устанавливать свою власть над этим краем?

— Дело в том, что Галичина разделена речкой Сян на две части: Восточную и Западную. В Восточной живут в основном украинцы, в Западной — поляки. Однако возродившееся в 1918 году польское государство поставило цель прибрать к рукам весь этот регион.

— Как отреагировала Украинская Народная Рада?

— Она до последнего надеялась, что правительство в Вене передаст ей власть над украинскими землями. Но, увы, наместник Гуйн заявил представителям Рады, что никаких указаний по этому поводу не получил. А газеты уже вышли с сообщениями, что в столицу края варшавская делегация приедет 1 ноября. Ситуацию спас сотник легиона Украинских сечевых стрельцов (подразделение австро-венгерской армии, которое было сформировано из добровольцев) Дмитрий Витовский, приехавший во Львов накануне ожидавшегося прибытия делегации Ликвидационной комиссии. Он взялся возглавить восстание. Сотник мог рассчитывать примерно на 1400 бойцов. Тогда как в распоряжении наместника Гуйна находилось несколько воинских подразделений, расквартированных во Львове. К тому же польское население Львова имело свои вооруженные формирования. Во многом благодаря фактору неожиданности украинцы все же сумели быстро и почти бескровно захватить ключевые объекты города, блокировали резиденцию наместника. К утру над ратушей развевался сине-желтый флаг. Восстание 1 ноября львовяне называют «Листопадовий чин». Вскоре после него было провозглашено создание Западноукраинской Народной Республики.

— Раде удалось удержать власть в своих руках?

— С этим сразу же возникли большие проблемы. Дело в том, что в те времена большинство населения Львова и ряда других городов Западной Украины составляли поляки. Уже на следующий день после победы восстания польские отряды предприняли попытку вытеснить украинские силы из Львова. Линия фронта прошла по улицам города.

Рада решила просить помощи в Киеве. Туда направили двух представителей — Осипа Назарука и Владимира Шухевича. Их принял лидер Украинской Державы гетман Павел Скоропадский. Он сказал, что помощь окажет, но тайно — не хочет вступать в конфликт с Австро-Венгрией. Пообещал предоставить десять миллионов австрийских крон, батарею гаубиц, эскадрилью самолетов, два броневика, большое количество амуниции… Предложил отправить на помощь сражающимся с польскими войсками подразделениям ЗУНР отдельный отряд сечевых стрельцов, который был расквартирован в Белой Церкви.

Затем Назарук с Шухевичем встретились в Киеве с представителями оппозиции — Украинского национального союза (политическое объединение левых партий). Один из лидеров этого объединения Владимир Винниченко сказал им, что сечевых стрельцов забирать нельзя: они главная опора будущего восстания против гетмана. Львовские делегаты отправились в Белую Церковь. Командиры сечевых стрельцов заявили им, что Украина начинается с Киева, поэтому они останутся, чтобы поддержать восстание. С этим известием Владимир Шухевич вернулся во Львов.



* Вячеслав Верстюк: «Реальный шанс на то, чтобы возникла объединенная независимая Украина, дало поражение в Первой мировой войне Российской и Австро-Венгерской империй». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Как возник план объединения ЗУНР с УНР?

— Получилось так, что удержать Львов украинским силам не удалось: 22 ноября 1918 года Раде и созданному к тому времени Государственному секретариату (правительству) ЗУНР пришлось эвакуироваться — вначале в Золочев, затем в Тернополь, а оттуда — в Станислав (ныне Ивано-Франковск). Лидерам ЗУНР было ясно, что самим отстоять независимость вряд ли удастся — уж слишком велики силы у Польши. Поэтому на следующий день после эвакуации из Львова в Золочев руководство ЗУНР приняло решение инициировать переговоры об объединении двух украинских государств. Делегация, которую возглавил член Рады Лонгин Цегельский, отправилась в дорогу с проектом договора.



* Бои за Львов продолжались с 2 по 22 ноября 1918 года

— В это время в Надднепрянской Украине уже началось восстание против гетмана?

— Причем оно получило мощную поддержку населения. Решающий бой между войсками Скоропадского и сечевыми стрельцами состоялся под селом Мотовиловка (находится в Фастовском районе Киевской области) 22 ноября. Победили сечевики. Занимать Киев повстанцы не решались — не хотели вступать в конфликт с находившимися в столице немецкими войсками. Поэтому предварительный договор об объединении ЗУНР и УНР был подписан в городе Фастове. Это произошло 1 декабря.

Делегация во главе с Цегельским вернулась в Галичину и доложила, что в УНР идет своя война. Это заставило руководство ЗУНР пересмотреть договор об объединении. Мол, пока не стабилизируется ситуация, сохраняются органы власти Западноукраинской Народной Республики — Рада и Государственный секретариат.

— ЗУНР и УНР объединились на этих условиях?

— Да. Юридически объединение обоих государств было оформлено Универсалом Директории УНР, который принято называть «Акт злуки». Он был провозглашен в торжественной обстановке 22 января 1919 года в Киеве на Софийской площади. По воспоминаниям очевидцев того исторического события, день выдался морозным. На площадь перед Софийским собором пришли тысячи людей. Некоторые даже забрались на деревья — чтобы лучше видеть происходящее. На площади и прилегающих улицах развевалось большое количество сине-желтых флагов, были размещены транспаранты с патриотическими лозунгами. В месте пересечения улицы Владимирской и Софийской площади поставили триумфальную арку, на которой разместили гербы УНР и ЗУНР.

Около 11 часов утра воинские подразделения выстроились по периметру площади. Она все больше наполнялась людьми, желавшими стать свидетелями провозглашения Универсала Директории об объединении УНР и ЗУНР в единое Украинское государство. Пришли иностранные дипломаты, делегации от различных организаций, партий.

Ровно в полдень ударили церковные колокола. На площадь из Софийского монастыря вышло духовенство с хоругвями. На автомобилях подъехали члены Директории, их встретили возгласами «Слава!» Военный оркестр исполнил гимн Украины. Поскольку на площади присутствовали иностранные дипломаты, Логвин Цегельский зачитал на французском языке постановление Украинской Национальной Рады о решении ЗУНР объединиться с УНР. Честь провозгласить «Акт злуки» была доверена члену Директории УНР профессору Федору Швецу. Архиепископ Агапит с духовенством отслужили молебен. После этого состоялся воинский парад. На следующий день делегаты Трудового конгресса (съезда делегатов со всей Украины), собравшегося в Киеве, одобрили «Акт злуки».

Нужно сказать, что идея объединения двух ветвей украинского народа, разделенных границами Российской и Австро-Венгерской империй, возникла в начале XIX столетия. Ее взяли на вооружение первые украинские политические партии, созданные в конце XIX — начале ХХ века. Они также ставили цель добиться независимости Украины. Однако не было реалистического плана, как все это воплотить в жизнь. Реальный шанс на выполнение этих стратегических задач дало поражение в Первой мировой войне вначале России, а затем Австро-Венгрии.



* Провозглашение «Акта злуки» состоялось в Киеве на Софийской площади

— Какие задачи были первоочередными для объединенной страны?

— Отражение внешней агрессии: на западе Украинская Галицкая армия вела ожесточенные бои с польскими корпусами. Ситуация еще более ухудшилась из-за того, что во Франции была сформирована из польских добровольцев мощная армия во главе с генералом Юзефом Галлером. Франция оснастила ее всем необходимым. Предполагалось, что это войско отправится в Полесье противостоять российским большевикам. Но Галлер повел свою армию завоевывать украинские земли Галичины. Туда приезжали представители Антанты, пытались договориться о мире, предлагали проложить демаркационную линию между воюющими сторонами, но это ничего не дало — польское правительство понимало, что сила на его стороне, поэтому на компромиссы не пошло.

На востоке ситуация была не лучше: еще в декабре 1918 года большевистская Россия развязала войну против УНР (до этого врага сдерживало присутствие в нашей стране немецкой и австро-венгерской армий). Наступление на Киев Красная Армия начала за четыре дня до торжественного провозглашения «Акта злуки». Сдержать превосходящие силы противника украинским подразделениям не удалось. 5 февраля враг захватил столицу УНР.

Хотя и с огромным трудом, украинские силы контролировали часть территории страны. Под натиском превосходящих сил противника в начале августа 1919 года Украинская Галицкая армия (УГА) была вынуждена уйти из Западной Украины за речку Збруч. Она соединилась с силами УНР и приняла участие в масштабной наступательной операции, результатом которой стало освобождение 30 августа Киева от большевиков.

Но тут у УНР появился еще один враг — Белая гвардия генерала Антона Деникина. Не останавливая начатый летом поход на Москву, Деникин направил часть своих корпусов против украинских сил. Белым удалось захватить Киев.

Войска УНР оказались в «треугольнике смерти» — зажаты с трех сторон армиями врагов: Красной, Белой и польской. Причем у наших были большие проблемы со снабжением боеприпасами, амуницией, медикаментами. Добавилась тяжелейшая эпидемия тифа, выводившая из строя не меньше бойцов, чем боевые действия. Особенно сильно эпидемия косила ряды Украинской Галицкой армии. Лечить заболевших было нечем. В сложившейся обстановке командование УГА было вынуждено пойти на переговоры о мире с деникинцами.

По мере ухудшения положения на фронтах усиливались противоречия между руководством ЗУНР и УНР. Особенно они обострились летом 1919 года, когда оба правительства оказались в Каменец-Подольском: лидера Украинской Национальной Рады Евгения Петрушевича его соратники избрали диктатором ЗУНР. Директория ответила на это созданием министерства по делам Галичины.

Весной 1920 года, в надежде спасти независимость хотя бы части Украины, глава Директории Симон Петлюра пошел на союз с Польшей. Был подписан Варшавский договор. Согласно ему Польша признавала УНР и обязалась оказать военную помощь. А украинская сторона согласилась, что граница пройдет по речке Збруч. Так Польша получила тогда Западную Украину.



* Главный атаман армии УНР Симон Петлюра (справа) был вынужден отдать Западную Украину Польше в обмен на военную помощь. На фото с польским маршалом Юзефом Пилсудским

— Как ответило на это руководство ЗУНР?

— Денонсировало договор с УНР.

— Варшава выполнила обязательства?

— Да. В конце апреля объединенные силы (25 тысяч польских и 15 тысяч украинских бойцов) начали наступление. На их сторону перешли подразделения Красной украинской галицкой армии. Враг отступал, уже 7 мая удалось освободить Киев. В боях за столицу отличилась дивизия армии УНР под командованием Марка Безручко. Но вскоре началось контрнаступление большевистских войск, которое переросло в поход Красной армии на Польшу.

Несмотря на все эти перипетии, «Акт злуки» стал для грядущих поколений символом объединения Украины. В 1990 году по призыву Народного Руха Украины сотни тысяч людей выстроились живой цепью единения от Киева до Львова. Я был одним из них. С 1999 года в честь «Акта злуки» 22 января празднуется День соборности Украины.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», появилась уникальная возможность увидеть в Киеве оригинал «Акта злуки.

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