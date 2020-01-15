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Украина

"Компромат" на Гончарука: "слуги народа" устроили перепалку на заседании фракции

23:25 15 января 2020 102
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

На заседании фракции «Слуга народа» 15 января живо обсуждали выложенную в сеть прослушку, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук признает, что не компетентен в экономических вопросах и пренебрежительно высказывается в сторону президента.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа».

«На заседании живо обсуждали изложенную в сеть прослушку, на которой якобы Гончарук говорит, что «у президента примитивное понимание экономики», — говорится в сообщении.

В своих высказываниях депутаты якобы даже употребляли нецензурную лексику.

А нардепы Максим Бужанский и Александр Дубинский даже подстрекали коллег выразить недоверие премьеру.

Вместе с тем собеседники УП утверждают, что большинство фракции не готово идти на открытую конфронтацию с Гончаруком.

Напомним, что в среду, 15 января, в сети появилась информация, что премьер-министр Алексей Гончарук как будто написал заявление об увольнении. Также была опубликована прослушка, где премьер признает, что не компетентен в экономических вопросах. В резонансном разговоре принимают участие, кроме премьера Алексея Гончарука, министр финансов Оксана Маркарова, руководители Нацбанка Яков Смолий и Екатерина Рожкова, а также заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Чиновники обсуждают курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с Зеленским. В разговоре человек с голосом, похожим на голос Гончарука, якобы называет себя «профаном в экономике», а у Зеленского, по его мнению, «примитивное понимание экономики».

В то же время в пресс-службе Камбина, в свою очередь, заявили, что не располагают информацией о достоверности аудиозаписей, и опровергли появившиеся слухи о том, что Гончарук написал заявление об отставке в связи со скандалом.

Как сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук на днях высказался о необходимости повышения зарплат министрам своего правительства.

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