- 23:25 "Компромат" на Гончарука: "слуги народа" устроили перепалку на заседании фракции
- 22:53 Потоп в Ocean Plaza: место масштабной аварии сняли на видео с дрона
- 22:31 Зеленский почтил память канадцев, погибших в авиакатастрофе в Иране
- 22:21 Двери рухнули прямо на ребенка: подробности жуткого инцидента в киевской поликлинике
- 22:13 Автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся: ужасное ДТП в Ровенской области
- 21:51 Кива в Раде смотрел голые фото, а соратник Вакарчука ковырялся в носу: сеть в шоке от новых видео с нардепами
- 21:30 Зеленскому передали списки остающихся в плену украинцев и рассказали об ошибках предыдущего обмена
- 21:01 Гончарука сливают? В сеть выложили запись скандального разговора премьера о Зеленском (аудио)
- 20:30 Россию признали "неизбежной гибридной угрозой" для Евросоюза
- 20:16 Муж Таисии Повалий попал в больницу
- 20:12 Подготовка к поглощению Беларуси: в России раскрыли задумку Путина с громкими перестановками в РФ
- 19:53 Оккупанты в Крыму пустили с молотка «отжатый» особняк Ахметова
"Компромат" на Гончарука: "слуги народа" устроили перепалку на заседании фракции
На заседании фракции «Слуга народа» 15 января живо обсуждали выложенную в сеть прослушку, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук признает, что не компетентен в экономических вопросах и пренебрежительно высказывается в сторону президента.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа».
«На заседании живо обсуждали изложенную в сеть прослушку, на которой якобы Гончарук говорит, что «у президента примитивное понимание экономики», — говорится в сообщении.
В своих высказываниях депутаты якобы даже употребляли нецензурную лексику.
А нардепы Максим Бужанский и Александр Дубинский даже подстрекали коллег выразить недоверие премьеру.
Вместе с тем собеседники УП утверждают, что большинство фракции не готово идти на открытую конфронтацию с Гончаруком.
Напомним, что в среду, 15 января, в сети появилась информация, что премьер-министр Алексей Гончарук как будто написал заявление об увольнении. Также была опубликована прослушка, где премьер признает, что не компетентен в экономических вопросах. В резонансном разговоре принимают участие, кроме премьера Алексея Гончарука, министр финансов Оксана Маркарова, руководители Нацбанка Яков Смолий и Екатерина Рожкова, а также заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Чиновники обсуждают курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с Зеленским. В разговоре человек с голосом, похожим на голос Гончарука, якобы называет себя «профаном в экономике», а у Зеленского, по его мнению, «примитивное понимание экономики».
В то же время в пресс-службе Камбина, в свою очередь, заявили, что не располагают информацией о достоверности аудиозаписей, и опровергли появившиеся слухи о том, что Гончарук написал заявление об отставке в связи со скандалом.
Как сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук на днях высказался о необходимости повышения зарплат министрам своего правительства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..