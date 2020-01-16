"Компромат" на Гончарука: в сети появилась вторая часть прослушки в Кабмине

Украина

В сети появилась вторая часть разговора якобы членов правительства, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста и то, что с этим делать. Речь идет об аудиозаписи разговора, который состоялся якобы между премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, руководителями НБУ Яковом Смолием, Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом, а также замглавы Офиса президента Юлией Ковалив.

Запись была опубликована в Youtube 15 января.

В подписи к видео отмечается, что участники совещания готовятся к встрече с президентом Владимиром Зеленским, на котором должны рассказать о ситуации в экономике страны.

На записи мужчина с голосом Гончарука обсуждает, как врать Зеленскому о причине укрепления гривни.

«Ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. Потому что сейчас это выглядит так… и на самом деле это даже главная проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас все такие мысли. Вот у нас в 4 квартале просядет экономический рост, вот он будет 4 и 4… а сейчас будет по некоторым оценкам 2. И… ухандохали экономику. Реформаторы эти, как сказать, „соросята“. Ухандохали экономику, были крепкие хозяйственники при них было 4 и 6, пришли „соросята“ — экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности оно создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем, у нас нет плана. А у вас его реально нет», — рассуждает голос, похожий на Гончарука.

Якобы министр экономики Тимофей Милованов на аудиозаписи задается вопросом, как отвечать на вопрос об усилении курса гривни.

«Я не понимаю», — говорит голос, похожий на Милованова.

В то же время якобы Екатерина Рожковая говорит: «Давай откровенно тоже говорить, что такие вещи, как курс и инфляция, влияют на экономику… Может быть, хорошая идея знаешь в чем? Взять страну, похожую на нас. Ну, к примеру, есть сильный потенциал в армии…».

Ей отвечает голос, похожий на замглавы НБУ Дмитрия Сологуба: «Аргентина?»

Якобы Рожкова отвечает: «Нет. Аргентина — как раз Данилишину по сценарию идти… Взять и посмотреть, как менялись экономики и как сейчас. Я не знаю… Австралия».

Собеседница (в прослушке она указана как Юлия Ковалив, замглавы Офиса президента Украины, но она потом опровергла свое участие): «Я прошу прощения. Просто мы говорим про а-ля экономическую стратегию. Об изменениях. Ничего, что нам нужно делать, мы не обсуждали. И это мне кажется ключевым: что нам нужно сделать в экономической политике».

Ее перебивает якобы Маркарова: «И на зиму претендовать на кучу премий».

Отметим, что подлинность аудиозаписи пока официально не подтверждена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первая часть аудио вызвала в обществе большой резонанс, особенно в той части, где мужчина с голосом, похожим на Гончарука, говорит неоднозначные слова в адрес Владимира Зеленского. А именно, что у президента «примитивное понимание экономических процессов». После ее появления Кабмин даже вынужден был выпустить официальное заявление, в котором сообщил, что информация об отставке Гончарука, слухи о которой появились после публикации аудио, не соответствует действительности.

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