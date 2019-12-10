Неудачно припарковался: Юзик опозорился со своим джипом в Одессе (видео)

Общество и люди

Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков («Юзик») в Одессе заблокировал дорогу возле сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкой.

Нардеп поставил свой огромный белый джип марки Toyota со стороны улицы Пушкинской, тем самым заблокировав проезд пожарной машине.

Когда пожарная машина не смогла проехать к зданию, нардеп поспешил к своему авто. На место трагедии он больше не возвращался, сообщает местный «7 канал» в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Корявченков попал в скандал, после того как в СМИ всплыл разговор нардепа с полицией Кривого Рога, во время которого обсуждались кадровые вопросы.

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