В РФ назвали возможные сценарии передачи власти в 2024 году

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию привело к изменениям в российской политической системе, и оказалось, что это только начало.

Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению авторов издания, конституционные поправки, анонсированные президентом, предполагают усиление парламента, снижение роли правительства и усиление губернаторов — президент также предложил вписать в основной закон Государственный совет, в который по должности входят главы регионов. Источники и эксперты «Ъ» считают, что изменения могут быть связаны с выборами президента в 2024 году, в которых сам Путин, вероятно, участвовать не будет.

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Близкие к администрации президента РФ источники назвало возможные сценарии «транзита» власти в 2024 году.

В частности, к этому времени президент России Владимир Путин может возглавить правящую партию. По мнению источника, это обусловлено тем, что у фракции будет контроль над правительством, а будущий глава государства должен будет с ним считаться.

Однако это не единственный вариант, отмечает источник. Возможен также и переход Путина в Госсовет или Совет безопасности. «Все будет зависеть от того, как именно будут изменены полномочия, о которых упомянул президент», — заключил он.

Напомним, что 15 января Владимир Путин рассказал о возможных изменениях Конституции России. В частности, он предложил отменить приоритет международного права над российским конституционным законодательством там, где оно не соответствует основному закону государства, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, Путин высказал идею закрепить в Конституции роль Госсовета.

Также он заявил, что все предлагаемые изменения должны пройти через голосование граждан. Однако собеседники «Ъ» уверены, что речь идет не о референдуме, а о более простой процедуре. По словам осведомленного источника «Ъ», поправки в Конституцию могут быть внесены уже весной. Вечером в среду стало известно о создании рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Основной закон.

Позже стало известно, что предложение возглавить правительство в среду принял глава налоговиков страны Михаил Мишустин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский политолог Валерий Соловей считает, что ушедший в историю 2019 год был последним спокойным годом России. Дальше грядут большие перемены, которые принесут беды не только гражданам РФ. Он пишет, что Путин не отказался от своих планов на внешнеполитической арене: «Все сегодняшние пертурбации неразрывно связаны с внешнеполитическими планами». Соловей напоминает о планах президента Путина создать вместе с Беларусью Союзное государство и пишет, что Госсовет должен стать высшим руководящим органом этого нового образования.

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