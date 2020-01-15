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Мир

Подготовка к поглощению Беларуси: в России раскрыли задумку Путина с громкими перестановками в РФ

20:12 15 января 2020 130
Путин и Медведев
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, и стало известно имя его преемника, в сети появились прогнозы последствий таких рокировок.

Известный российский политолог Валерий Соловей считает, что ушедший в историю 2019 год был последним спокойным годом России. Дальше грядут большие перемены, которые принесут беды не только гражданам РФ.

Он пишет, что Путин не отказался от своих планов на внешнеполитической арене: «Все сегодняшние пертурбации неразрывно связаны с внешнеполитическими планами».

Соловей напоминает о планах президента Путина создать вместе с Беларусью Союзное государство и пишет, что Госсовет должен стать высшим руководящим органом этого нового образования.

Подписчики политолога ужасаются правильности его прогнозов и считают, что Путина «нигде с розами встречать не будут». Планы Путина могут привести не только к новому конфликту на карте мира, но и к гражданской войне в самой России.

Напомним, в среду, 15 января, во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости масштабной реформы власти в стране.

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