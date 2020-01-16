Украина

Крушение самолета МАУ в Иране: к расследованию подключились эксперты из Канады

Представители Канады прибыли в Иран, где ракетой был сбит самолет «Международных авиалиний Украины» и вскоре займутся изучением обломков воздушного судна.

Об заявил министр транспорта Канады Марк Гарно, передает «Голос Америки».

Сообщается, что Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета.

В состав делегации вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности. Сейчас канадцы уже находятся в Тегеране и выясняют, как и почему иранские военные 8 января сбили украинский самолет.

«Они посетили место катастрофы… Сегодня два следователя изучат обломки»,— сказал министр.

Напомним, что в Иране до сих пор остаются 10 украинских специалистов, которые были направлены туда для расследования причин авиакатастрофы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко высказал предположение, что российская ракета «земля-воздух», которой силы ПВО Ирана сбили пассажирский «Боинг» Международных авиалиний Украины, могла быть поставлен в эту страну в обход международных санкций, ограничивающих продажу иранской стороне оружия. По его словам, расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью следствия по обстоятельствам трагедии авиалайнера МАУ.

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