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Украина

Самолет МАУ могли сбить российской ракетой: в Украине выступили с громким заявлением

11:17 9 января 2020 1101
Самолет МАУ упал в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране, где 8 января разбился авиалайнер «Международных авиалиний Украины», идет совещание по поводу трагедии, на котором рассматриваются версии причин авиакатастрофы, в том числе и поражение самолета зенитной ракетой.

Об этом на своей страничке в соцсетях сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, среди основных версий комиссия рассматривает следующие:

  • поражение самолета зенитной ракетой, в том числе ЗРК «Тор» (производство РФ);
  • столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;
  • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
  • взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

«В составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский „Боинг“ МН17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты „Бук“, которая сбила малайзийский самолет», — сообщает Данилов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Канада будет добиваться прямого участия ее представителей в расследовании авиакатастрофы в Терегане.

Все новости, связанные с трагедией в Иране, читайте в обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».

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