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Сбившая самолет МАУ ракета могла попасть из России в Иран в обход санкций
Российская ракета «земля-воздух», которой силы ПВО Ирана сбили пассажирский «Боинг» Международных авиалиний Украины, могла быть поставлен в эту страну в обход международных санкций, ограничивающих продажу иранской стороне оружия.
Как передает «Голос Америки», такую точку зрения высказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко. По его словам, расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью следствия по обстоятельствам трагедии авиалайнера МАУ.
«Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами», — отметил он и добавил, что на сегодняшний день более важным вопросом остается ответственность как на индивидуальном уровне — людей, отдавших и выполнивших приказ, так и на государственном и международно-правовом.
Отметив, что иранские власти признали свою вину в трагедии, Владимир Ельченко добавил, что Иран сделает все необходимое в таких случаях, в том числе, и выплатит компенсацию семьям погибших и авиакомпании. «Я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, этот вопрос будет закрыт и исправлен между Украиной и Ираном на двустороннем уровне. Иран повел себя, по моему мнению, цивилизованно. Он признал вину», — подчеркнул дипломат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к трагедии в Иране могут быть причастны российские компании, производящие зенитно-ракетные комплексы, управление которыми «несовершенно».
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