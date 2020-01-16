- 11:41 Пол Маккартни стал первым в истории музыкантом-миллиардером: как это было
- 11:37 Легализации азартных игр в Украине: Рада приняла решение
- 11:27 Сваяли кое-как в угоду Путину: в России указали на опасность Крымского моста
- 11:17 Путин уходит, чтобы остаться: что пишет западная пресса о внезапных переменах в России и отставке правительства Медведева
- 11:12 Пьяный полицейский с друзьями избили мужчину и разгромили его авто: детали происшествия под Кропивницким
- 11:09 Александр Серов гневно высказался о ранении
- 11:04 Кейт Миддлтон прояснила вопрос о четвертом ребенке
- 10:57 «Мечтающих о русском мире почти не встречал»: освобожденный из плена военный рассказал о настроениях в Донецке
- 10:49 Названо имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе от пули снайпера
- 10:41 Известный промоутер рассказал о судьбе боя Ломаченко – Лопес
- 10:36 Трудовые договоры будут заключаться по-новому: что нужно знать
- 10:36 Умер отец Дуэйна Джонсона — профессиональный рестлер Рокки Джонсон
Умер отец Дуэйна Джонсона — профессиональный рестлер Рокки Джонсон (фото)
В возрасте 75 лет умер бывший канадский профессиональный рестлер Рокки Джонсон — отец самого высокооплачиваемого в мире актера Дуэйна Джонсона. Об этом сообщает издание People. Рокки было 75 лет. Дуэйн, который сам начинал свою карьеру в качестве рестлера, говорил, что благодарен отцу за то, что тот сделал его тем, кем он сейчас есть.
Рокки Джонсон (настоящее его имя — Уэйд Дуглас Боулз) начал заниматься рестлингом в возрасте 16 лет, хотя сначала мечтал стать боксером. Профессиональная его спортивная карьера стартовала в 1964 году. Он выиграл целый ряд престижных чемпионатов. В 1991 году ушел «в отставку», но стал тренером собственного сына Дуэйна. Он был с ним жестким и Дуйэн говорит, что в детстве обижался на отца, награждавшего его тумаками. Но, повзрослев, оценил его отношение к нему.
Рокки (который происходит из черных новошотландецв) женился на матери Дуэйна Ате Майвиа (ее семья имеет полинезийские корни и происходит с островов Самоа) в 1970 году. Развелись они в 2003-м.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ» Дуйэн «Скала» Джонсон вместе со своей матерью Атой и женой Дорен посетил премьеру фильма «Джуманджи: следующий уровень».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.