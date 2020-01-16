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Умер отец Дуэйна Джонсона — профессиональный рестлер Рокки Джонсон (фото)

10:36 16 января 2020 361
Дуйэн Джонсон и Рокки Джонсон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В возрасте 75 лет умер бывший канадский профессиональный рестлер Рокки Джонсон — отец самого высокооплачиваемого в мире актера Дуэйна Джонсона. Об этом сообщает издание People. Рокки было 75 лет. Дуэйн, который сам начинал свою карьеру в качестве рестлера, говорил, что благодарен отцу за то, что тот сделал его тем, кем он сейчас есть.

Рокки Джонсон (настоящее его имя — Уэйд Дуглас Боулз) начал заниматься рестлингом в возрасте 16 лет, хотя сначала мечтал стать боксером. Профессиональная его спортивная карьера стартовала в 1964 году. Он выиграл целый ряд престижных чемпионатов. В 1991 году ушел «в отставку», но стал тренером собственного сына Дуэйна. Он был с ним жестким и Дуйэн говорит, что в детстве обижался на отца, награждавшего его тумаками. Но, повзрослев, оценил его отношение к нему.

Рокки (который происходит из черных новошотландецв) женился на матери Дуэйна Ате Майвиа (ее семья имеет полинезийские корни и происходит с островов Самоа) в 1970 году. Развелись они в 2003-м.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ» Дуйэн «Скала» Джонсон вместе со своей матерью Атой и женой Дорен посетил премьеру фильма «Джуманджи: следующий уровень».

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