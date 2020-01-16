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Украина

Названо имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе от пули снайпера

10:49 16 января 2020 291
Алексей Кучкин
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 15 января, на Донбассе погиб боец 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка старший солдат Алексей Кучкин.

Как сообщили побратимы погибшего, бойца смертельно ранил снайпер противника в районе населенного пункта Каштановое на опорном пункте. «Хоть он и был в средствах защиты, российский снайпер сделал свое подлое дело — попал защитнику Украины в лицо. Побратимы пытались быстрее эвакуировать Алексея, отправив его в больницу, но, к сожалению, чуда не случилось — защитник умер», — говорится в сообщении на страничке бригады в соцсетях.

В ВСУ Алексей Кучкин служил три года. Боец лишь месяц назад женился, ему было всего 24…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 января в районе проведения Операции Объединенных сил погиб старший солдат Николай Довженко, воевавший в рядах 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода.

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