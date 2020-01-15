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На Донбассе под обстрелом погиб боец ВСУ
В среду, 15 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе ООС.
Сообщается, что в течение суток пророссийские военные формирования 9 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. Противник обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме этого, активно работали вражеские снайперы.
Под огонь попали позиции ВСУ вблизи Песок, Васильевки, Павлополя, Авдеевки, Светлодарска, Орехово, Новотошковского.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели украинского военного 9 января. А 5 января в районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство подорвался автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил. Тогда погибли двое украинских защитников.
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