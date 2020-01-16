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Кейт Миддлтон прояснила вопрос о четвертом ребенке (фото, видео)
Во время визита в город Брэдфорд 15 января Кейт Миддлтон прояснила давно интересующий британцев вопрос о том, готовятся ли они с принцем Уильямом стать родителями в четвертый раз. Как сообщает американское издание HOLA!, в беседе с людьми из встречавшей их толпы 38-летняя герцогиня Кембриджская призналась, что четвертого ребенка они не планируют. «Я не думаю, что Уильям хочет еще детей», — сказала она страдающему аутизмом 25-летнему фанату Джошу Макплсу, который рассказал, что посылал поздравительные открытки герцогине Кембриджской после каждых ее родов. И поинтересовался — можно ли надеется, что это случится еще раз.
В прошлом году, во время визита в Северную Ирландию Кейт, увидев пятимесячного малыша, сказала, что хотела бы и сама завести еще одного ребенка, но Уильяма такое решение «обеспокоило бы».
У супругов имеется трое детей — шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи.
Поклонники Кембриджей также отметили, что Кейт и Уильям отлично держались — несмотря на семейную драму, вызванную решение принца Гарри и Меган Маркл покинуть ряды работающих членов королевской семьи. Будущий британский король и его жена были в прекрасном настроении и обменивались трогательными знаками внимания. Так, в один из моментов принц вручил жене, державшей букет, белую розу.
Забавная ситуация также возникла, когда высоким гостям презентовали торт и кексы, испеченные в их честь, которые были украшены фотографиями членов королевской семьи — в том числе и в детстве. Принц Уильям перепутал свое детское фото с со снимков своей дочки Шарлотты. «Невероятно, я тут выгляжу в точности, как Шарлотта», — сказал он.
Thank you Bradford! #RoyalVisitBradford pic.twitter.com/w5BhjW7FrU— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 15, 2020
They got to see that amazing cake! https://t.co/xRs9LHcDEq— Prince Williams Scarf (@prince_scarf) January 15, 2020
Между тем потрясения в королевской семье продолжаются. Эксперты прогнозируют громкий скандал, связанный с готовностью отца Меган Маркл выступить в суде против своей дочери.
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