23.95 / 24.17 26.57 / 26.91
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Кейт Миддлтон прояснила вопрос о четвертом ребенке (фото, видео)

11:04 16 января 2020 454
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Во время визита в город Брэдфорд 15 января Кейт Миддлтон прояснила давно интересующий британцев вопрос о том, готовятся ли они с принцем Уильямом стать родителями в четвертый раз. Как сообщает американское издание HOLA!, в беседе с людьми из встречавшей их толпы 38-летняя герцогиня Кембриджская призналась, что четвертого ребенка они не планируют. «Я не думаю, что Уильям хочет еще детей», — сказала она страдающему аутизмом 25-летнему фанату Джошу Макплсу, который рассказал, что посылал поздравительные открытки герцогине Кембриджской после каждых ее родов. И поинтересовался — можно ли надеется, что это случится еще раз.

В прошлом году, во время визита в Северную Ирландию Кейт, увидев пятимесячного малыша, сказала, что хотела бы и сама завести еще одного ребенка, но Уильяма такое решение «обеспокоило бы».

У супругов имеется трое детей — шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи.

Поклонники Кембриджей также отметили, что Кейт и Уильям отлично держались — несмотря на семейную драму, вызванную решение принца Гарри и Меган Маркл покинуть ряды работающих членов королевской семьи. Будущий британский король и его жена были в прекрасном настроении и обменивались трогательными знаками внимания. Так, в один из моментов принц вручил жене, державшей букет, белую розу.

Забавная ситуация также возникла, когда высоким гостям презентовали торт и кексы, испеченные в их честь, которые были украшены фотографиями членов королевской семьи — в том числе и в детстве. Принц Уильям перепутал свое детское фото с со снимков своей дочки Шарлотты. «Невероятно, я тут выгляжу в точности, как Шарлотта», — сказал он.

Между тем потрясения в королевской семье продолжаются. Эксперты прогнозируют громкий скандал, связанный с готовностью отца Меган Маркл выступить в суде против своей дочери.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер