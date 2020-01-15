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Отец герцогини Сассекской Томас Маркл, которого она полностью вычеркнула из своей жизни после свадьбы с принцем Гарри, готовится выступать в суде против своей собственной дочери. Как ожидается, он станет ключевым свидетелем защиты издания Mail on Sunday, на которое Меган ранее подала в суд, обвинив его во вмешательстве в ее частную жизнь и искажении информации. Газета частично опубликовала переданное журналистам личное письмо, которое она прислала Томасу в августе 2018 года.

По словам 75-летнего Маркла, он хранил письмо дочери в тайне в течение шести месяцев. Он никогда не собирался делать его достоянием гласности, но решился на это, когда группа подруг Меган дала интервью американскому изданию People, в котором упомянули в том числе и это послание. По их словам оно было написано в примирительном и любящем тоне. Однако сам Маркл говорит, что письме, причинившем ему серьезную боль, Меган попросту отчитывала его и не предлагала никаких путей к восстановлению отношений.

Теперь же американец передал юристам издания еще и свою электронную переписку с дочерью накануне ее свадьбы, которую они с Гарри сыграли в Виндзоре 19 мая 2018 года. Переписка будет присоединена к судебным документам.

Маркл, в частности, признавал, что действительно инсценировал вызвавшие скандал снимки в сговоре с папарацци, стараясь показать себя в лучшем свете. Он извинялся за свой поступок и писал, что готов принести публичные извинения. На это принц Гарри ответил, что публично извиняться не требуется. В тот же день Томасу стало плохо и он попал в больницу.

После этого, как сообщает Daily Mail, он написал дочери, что не сможет прилететь на ее свадьбу, та как перенес срочную операцию на сердце и врачи запретили ему перелет. Ему пришло сообщение, которое, судя по всему, написал Гарри, хотя подписано оно было — «с любовью, М и Г». В нем принц сделал будущему тестю выговор, обвинив его в том, что он ранит чувства дочери. Что он не ответил на 20 ее телефонных звонков. При этом Гарри и Меган даже не поинтересовались его самочувствием, что глубокого обидело Томаса. В ответ он написал: «Я не сделал ничего, чтобы причинить вред Меган или кому-то еще… Я ничего не знаю о 20 звонках. Я прошу прощения за то, что мой сердечный приступ создал… какие-либо неудобства для вас».

Эксперты уже предупреждали, что судебный иск Меган и Гарри, которые объявили о своем отказе от королевских обязанностей, может обернуться против них самих, так как им, возможно, придется лично давать показания в суде. В итоге все это может вылиться в громкий скандал.

Меган и Гарри на свадьбе

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл впервые после «отставки» появилась на публике в Канаде.

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