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Герцогиня в стиле милитари: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые в 2020 году вышли в свет вдвоем (фото, видео)

15:57 15 января 2020 979
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На фоне кризиса в королевской семье, вызванного решением Меган Маркл и принца Гарри отказаться от своих официальных обязанностей, принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают работать. Герцог и герцогиня Кембриджские совершили первый в новом 2020-м году (а также первый за последние два месяца) совместный официальный выход в свет. Они прибыли в город Брэдфорд, где встретились с местной молодежью, а также ознакомились с общественным проектом, целью которого является укрепление связей между внуками и их бабушками и дедушками. Что выглядит символично, учитывая, что королева Елизавета как раз только что разрешила своему внуку Гари и его супруге начать «новую жизнь».

38-летняя Кейт выглядела элегантно в пальто цвета хаки и в стиле милитари от Alexander McQueen и черно-белом платье от Zara стоимостью всего 117 долларов. Как сообщает издание Daily Mail, образ завершали черные туфли Gianvito Rossi за 676 долларов, сумочка Aspinal of London за 517 долларов и серьги Zeen, которые она надевала во время тура по Пакистану в прошлом году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в этот же день впервые после «отставки» появилась на публике и Меган Маркл.

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