Мир

На фоне кризиса в королевской семье, вызванного решением Меган Маркл и принца Гарри отказаться от своих официальных обязанностей, принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают работать. Герцог и герцогиня Кембриджские совершили первый в новом 2020-м году (а также первый за последние два месяца) совместный официальный выход в свет. Они прибыли в город Брэдфорд, где встретились с местной молодежью, а также ознакомились с общественным проектом, целью которого является укрепление связей между внуками и их бабушками и дедушками. Что выглядит символично, учитывая, что королева Елизавета как раз только что разрешила своему внуку Гари и его супруге начать «новую жизнь».

38-летняя Кейт выглядела элегантно в пальто цвета хаки и в стиле милитари от Alexander McQueen и черно-белом платье от Zara стоимостью всего 117 долларов. Как сообщает издание Daily Mail, образ завершали черные туфли Gianvito Rossi за 676 долларов, сумочка Aspinal of London за 517 долларов и серьги Zeen, которые она надевала во время тура по Пакистану в прошлом году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в этот же день впервые после «отставки» появилась на публике и Меган Маркл.

Читайте также: Отец Меган Маркл готовится выступать против нее в суде — обнародована его переписка с дочерью.

Читайте также: Семейный саммит у королевы: тайный смысл заявления Елизаветы II и что об этом пишут британские СМИ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter