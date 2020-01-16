Последний выход: нервничающий принц Гарри посетил мероприятие в Букингемском дворце (фото)

Мир

Принц Гарри, которому его бабушка-королева дала разрешение начать независимую от дворца жизнь вместе с его женой Меган Маркл, принял участие в своем последнем, как предполагают, официальном мероприятии в Букингемском дворце. Его Высочество провел жеребьевку чемпионата мира по регби, а также встретился с юными регбистами, которые устроили матч на лужайке в дворцовом саду.

Журналисты, освещавшие это событие, отметили, что принц заметно нервничал: он напряженно улыбался и постоянно теребил обручальное кольцо у себя на пальце. Несколько расслабился он только в обществе детей.

Как пишет издание Daily Express, вопросы репортеров о своем будущем и о том, как продвигается процесс «отставки» герцога и герцогини Сассекских, который пресса прозвала «Мегзит», Гарри игнорировал. После первого вопроса на эту тему он лишь громко рассмеялся.

Ранее Гарри выступил с речью, в которой заявил о важности психического здоровья. Он призвал мужчин открыто говорить о своих проблемах, а не, сцепив зубы, «улыбаться и терпеть». Это сочли отсылом к его собственной ситуации, когда они с Меган оба рассказали в своих интервью о том, как тяжело им находиться в центре внимания прессы.

Между тем супруга Гарри находится в Канаде вместе с их сыном Арчи. Меган посетила там уже два женских центра, пообщавшись с их сотрудниками. Ожидается, что в скором времени муж, окончательно завершив все свои дела, присоединится к семье.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон прояснила вопрос о четвертом ребенке, а принц Уильям перепутал свое детское фото со снимком своей дочки принцессы Шарлотты.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter