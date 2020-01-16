23.95 / 24.17 26.57 / 26.91
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сваяли кое-как в угоду Путину: в России указали на опасность Крымского моста

11:27 16 января 2020 137
Крымский мост
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский гидрогеолог Юрий Медовар, ранее не единожды заявлявший об опасности обрушения моста через Керченский пролив в аннексированный Россией Крым, сказал, что путепровод «кое-как сваляли в угоду одному человеку».

Об этом ученый заявил в комментарии «Крым.Реалиям». «Это место было абсолютно непригодно для строительства моста, но проектировщики решили угодить. Этот мост критический. В угоду одному человеку они его вроде бы кое-как сваяли», — сказал он и добавил, что никогда в жизни он бы не поехал по этому мосту ни на машине, ни на поезде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как из российского Санкт-Петербурга в аннексированный РФ Крым через Крымский мост отправился первый пассажирский поезд, в Украине на компанию-перевозчика завели дело за организацию незаконного перемещения через украинскую госграницу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер