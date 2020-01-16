Сваяли кое-как в угоду Путину: в России указали на опасность Крымского моста

Украина

Известный российский гидрогеолог Юрий Медовар, ранее не единожды заявлявший об опасности обрушения моста через Керченский пролив в аннексированный Россией Крым, сказал, что путепровод «кое-как сваляли в угоду одному человеку».

Об этом ученый заявил в комментарии «Крым.Реалиям». «Это место было абсолютно непригодно для строительства моста, но проектировщики решили угодить. Этот мост критический. В угоду одному человеку они его вроде бы кое-как сваяли», — сказал он и добавил, что никогда в жизни он бы не поехал по этому мосту ни на машине, ни на поезде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как из российского Санкт-Петербурга в аннексированный РФ Крым через Крымский мост отправился первый пассажирский поезд, в Украине на компанию-перевозчика завели дело за организацию незаконного перемещения через украинскую госграницу.



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