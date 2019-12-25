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Украина

Поезд из Санкт-Петербурга в Крым: на перевозчика завели дело

12:30 25 декабря 2019 100
Поезд из Санкт-Петербурга в Крым
Инф. «ФАКТОВ»

На российскую компанию «Гранд-Экспресс», которая организовала незаконную переправку через границу Украины поезда из Санкт-Петербурга в аннексированный Крым, в Украине завели дело.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка через государственную границу Украины) зарегистрировала прокуратура АРК. «В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш, комментируя запуск железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным Крымом, заявил о необходимости соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

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