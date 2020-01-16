Торговали гражданством Румынии: в Украине разоблачили деятельность аферистов (фото)

Происшествия

Следователи полиции Львова совместно с сотрудниками СБУ и прокуратуры задержали супружескую пару из Тернополя, которые организовали мошенническую схему по изготовлению подделанных документов для получения иностранного гражданства.

— 42-летний мужчина и его 40-летняя жена изготовляли пакет фиктивных документов, необходимых для получения гражданства Республики Румыния. Действовали мошенники на территории Львова и Тернопольской области. Стоимость такой «услуги» достигала 60 тысяч гривен, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Правоохранители провели санкционированные обыски во Львове и Тернополе. Были обнаружены и изъяты подделанные документы разных юридических лиц, фиктивные документы для получения гражданства, печати, оргтехника, флешки и другие вещественные доказательства.

Полицейские устанавливают всех потерпевших от деятельности аферистов, а также сумму нанесенных им убытков. Решается вопрос о сообщении подозреваемым злоумышленникам о подозрении, открыто уголовное производство, ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве двое мошенников, обманывая доверчивых киевлян, за «один заход» заработали около 10 тысяч гривен.

«ФАКТЫ» писали также, что в Киеве разоблачили сеть мошеннических «финансовых аукционов». fakty.ua/329 822 А перед этим киберполиция разоблачила группировку хакеров, взломавших более 20 тысяч серверов по всему миру.

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