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Происшествия

В Сумах 75-летняя женщина едва не погибла под грудой мусора в собственной квартире: в сеть попало жуткое видео

12:24 16 января 2020 378
мусор в квартире
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумах полицейские спасли 75-летнюю одинокую женщину, которой стало плохо в своей квартире. Несколько дней назад в селе Софиевская Борщаговка под Киевом полиция и сотрудники ГСЧС спасли 35-летнюю местную жительницу, которая пыталась покончить с собой.

К патрульным инспекторам в Сумах обратилась жительница многоэтажки на улице Боровой с просьбой попасть в квартиру к одинокой пожилой соседке, которая несколько дней не открывает дверь.

Как оказалось, родных у женщины нет, поэтому о ней заботятся соседи. Они ежедневно передают ей продукты питания и готовят пищу. Однако в течение последних трех дней никто из жильцов дома бабушки не видел, двери в квартиру она не открывала.

Понимая, что женщина может потребовать неотложной медицинской помощи, инспекторы приняли решение открыть дверь в квартиру с помощью отвертки. Зайдя в помещение, они увидели на полу в одной из комнат, заваленной мусором. 75-летнюю бабушку, лежавшую без сознания. Патрульные вызвали «скорую» и помогли отвезти женщину в больницу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае в Северодонецке, где полицейские охраны спасли женщину, которая сломала ногу на гололеде и в беспомощном состоянии пролежала посреди дороги час. На момент прибытия помощи пострадавшая уже потеряла сознание. Ранее под Киевом полицейским пришлось снимать с крыши самоубийцу с маленьким ребенком.

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