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Украина

Преемник Медведева Мишустин попал в базы "Миротворца

13:20 16 января 2020 77
Михаил Мишустин
Инф. «ФАКТОВ»

Информация о внесении данных нового руководителя правительства России Михаила Мишустина в базы «Миротворца» вызвала в росСМИ не меньший резонанс, нежели отставка всего российского правительства.

Так, сканы соответствующих сообщений выложили на сайте «Миротворца».

Что же касается нового фигуранта баз данных, то причиной его внесения в «Чистилище» стало незаконное посещение Крыма, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины: «Источники: 30.07.2015. «29 июля глава ФНС России Михаил Мишустин посетил налоговую инспекцию в Ялте, после чего провел совещание с руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа. Он заявил, что интеграция налоговых органов Республики Крым в систему ФНС России прошла успешно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ предложил российский президент Владимир Путин.

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