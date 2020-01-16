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Преемник Медведева Мишустин попал в базы "Миротворца
Информация о внесении данных нового руководителя правительства России Михаила Мишустина в базы «Миротворца» вызвала в росСМИ не меньший резонанс, нежели отставка всего российского правительства.
Так, сканы соответствующих сообщений выложили на сайте «Миротворца».
Что же касается нового фигуранта баз данных, то причиной его внесения в «Чистилище» стало незаконное посещение Крыма, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины: «Источники:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ предложил российский президент Владимир Путин.
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