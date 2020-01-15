Путин назвал преемника Медведева

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Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. В среду, 15 января, было отправлено в отставку все правительство России во главе с Дмитрием Медведевым.

Мишустин дал согласие занять пост. Об этом сообщил Тelegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 г. в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт. Занимался бизнесом. В 1998 году поступил на государственную службу помощником по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы РФ. В том же году был назначен заместителем министра Российской Федерации по налогам и сборам. В марте 2004 года назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

В декабре 2006 года Мишустину доверили должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В 2010 году он возглавил Федеральную налоговую службу.

Госдума РФ рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра России в четверг, 16 января. Об этом сообщает Телеграм-канал «Лентач».

О готовности поддержать его кандидатуру уже заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Дмитрий Медведев останется председателем «Единой России», несмотря на уход с должности премьер-министра. Об этом сообщили два собеседника в руководстве партии, передают росСМИ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что среди преемников Дмитирия Медведева называли также Дмитрия Козака.

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