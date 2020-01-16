Присвоил жилой комплекс: на Киевщине разоблачили наглого рейдера

Происшествия

Во время досудебного расследования дела «черных» регистраторов полицейские выявили мужчину, который, используя преступные схемы, переоформил на себя жилой комплекс стоимостью 55 миллионов гривен.

Киберполицейские совместно со следователями Киевского областного главка полиции установили, что к схеме причастен 55-летний киевлянин.

Мужчина был одним из совладельцев жилого комплекса. В процессе строительства жилых домов подозреваемый решил присвоить все имущество. Для этого он организовал преступную схему.

В «операцию» вовлек двух сообщников и «черных» регистраторов. Сообщники отвечали за организацию деятельности всех процессов преступной схемы и рейдерский захват жилого комплекса.

В обязанности «черных» регистраторов входило переоформление недвижимого имущества с помощью поддельных документов, а также незаконное вмешательство в государственный реестр прав на недвижимое имущество. При этом слом самой базы не происходил. Злоумышленники для таких вмешательств использовали ключи доступа пользователей временно оккупированных территорий.

Таким образом организатору удалось присвоить жилой комплекс в Киевской области стоимостью более 55 миллионов гривен. Это было подтверждено во время проведения всех необходимых экспертиз в рамках досудебного расследования.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и регистрации организатора и двух его сообщников и изъяли документы, печати предприятий, «черновые» записи и компьютерную технику.

Сейчас организатору и его сообщникам объявлено о подозрении. Им грозит до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Напомним, летом прошлого года в Киевской области полиция пресекла попытку рейдерского захвата очередного сельскохозяйственного предприятия.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с партнерами из США пресекли деятельность мощной хакерской группировки, которая действовала под крылом ФСБ. Злоумышленники использовали Dark Net, где можно, в частности, анонимно приобрести оружие, наркотики.

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