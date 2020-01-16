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Госдума РФ дала согласие на назначение Мишустина премьер-министром
Госдума России проголосовала за утверждение Михаила Мишустина премьер-министром. Это решение поддержали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат, сообщает «Эхо Москвы».
Михаил Мишустин — москвич, родился 3 марта 1966 года. Окончил Московский станкоинструментальный институт. Занимался бизнесом. В 1998 году поступил на работу в Государственную налоговую службу РФ. В том же году был назначен заместителем министра России по налогам и сборам. В марте 2004 года назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
В декабре 2006 года Мишустину доверили должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В 2010 году он возглавил Федеральную налоговую службу России.
Напомним, в среду, 15 января, было отправлено в отставку все правительство России во главе с Дмитрием Медведевым. Президент Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
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