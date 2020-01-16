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Крещение: чего нельзя и что нужно делать в праздник

19 января православные и грекокатолики отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Накануне верующие соблюдают строгий пост, посещают вечернее богослужение в храме и собираются семьями в Крещенский святвечер на «голодную кутью» — особую постную трапезу. По традиции на стол подают семь блюд. Основные, как и на Рождество, — кутья и узвар. Наши предки в праздничные дни строго придерживались ряда запретов.

Чего нельзя делать

Не принято заниматься домашними делами.

18 января верующие не едят скоромного, соблюдая строгий пост. Наиболее стойкие вообще воздерживаются от пищи до вечера.

Нельзя пропускать вечернюю службу в храмах 18 января и литургию 19 января, на которых освящают воду (исключение наши предки делали только для старых или больных людей).

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Что нужно сделать

Принести из храма святую воду и окропить ею дом (в старину этой водой также умывались, веря, что она исцеляет от многих болезней и дарит красоту).

Собраться в Крещенский святвечер (18 января) всей семьей за столом на «голодную кутью». Перед трапезой традиционно выпивают по три глотка святой воды.

Со святой воды начинают обед и на Крещение — 19 января.

Принесенную из храма в праздник воду сберегают весь год. Желательно хранить ее в стеклянной посуде. Можно пить по глоточку крещенской воды каждое утро.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как полагается отметить Крещение, чтобы быть здоровым весь год, как в старину девушки гадали вечером накануне праздника. Писали также об истории и приметах праздника.

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