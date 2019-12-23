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Спорт

Билеты на супербой Макгрегор — Серроне раскупили за один день (фото)

11:30 23 декабря 2019 87
Билеты на супербой Макгрегор — Серроне раскупили за один день (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 18 января, в Лас-Вегасе (штат Техас, США) пройдет вечер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 246).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — СЕРРОНЕ

Главным событием турнира станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 13 поражений). Билеты, поступившие в продажу 22 декабря, были раскуплены за один день. И это при том, что пропуски были далеко не дешевые — наименьшая сумма, которую необходимо было выложить болельщику, составляла 300 долларов. Общая же прибыль организаторов от продажи билетов составила 10 миллионов в американской валюте.

«Конор много тренировался, готовился к этому моменту. Проблема в том, что трудно оставаться на этих рельсах, когда ты невероятно богат. Думаю, что он сейчас находится в той точке, когда понимает, что ему нужно собрать все силы. Этот бой имеет решающее значение в его карьере прямо сейчас и на будущее. Он все воспринимает очень серьезно, он хочет оставаться активным. Надеюсь, мы получим три хороших боя от Конора в этом году», — рассказал президент UFC Дэйна Уайт в эфире одного из американских телешоу.

Отметим, что для Конора этот поединок станет первым после скандального поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре прошлого года, повлекшее за собой длительную дисквалификацию для обоих бойцов. Что касается Серроне, то два своих последних поединка американец проиграл, причем оба досрочно — в июне техническим нокаутом уступил Тони Фергюсону, которого в апреле 2020-го ожидает встреча с Хабибом, а в сентябре был нокаутирован Джастином Гэтжи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб объяснил свой скандальный поступок после боя с Макгрегором лопнувшим терпением от постоянных оскорблений в свой адрес.

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