Украина

Мира в Украине ждать слишком долго: Макрон объяснил, почему решил полюбить Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон, который последнее время активно продвигает идею о необходимости «перезапуска отношений между Евросоюзом и Россией», объяснил изменение своего отношения к российскому президенту Владимиру Путину «зрелыми раздумиями».

Как пишет RFI, причиной изменения позиции французского лидера к его российскому коллеге стали именно размышления, а не какое-либо событие. «Это было (плодом) долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность…», — отметил Макрон.

Президенту Франции задали вопрос о том, как власти собираются строить с Россией, ведущей боевые действия в Украине, «архитектуру общей европейской безопасности». На что французский президент ответил: «Россия захватила (часть) Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время саммита «нормандской четверки» в Париже на украинского президента Владимира Зеленского, добиваясь больших уступок, давила не только российская сторона, но и канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко,

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