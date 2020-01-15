Сияющая Меган Маркл впервые после «отставки» появилась на публике (фото)

Мир

Меган Маркл впервые появилась на публике после сенсационного заявления о том, что они с принцем Гарри отказываются от своих королевских обязанностей и переезжают в Канаду, где будут проводить большую часть своего времени. Как сообщает издание Daily Mail, сияющую улыбкой герцогиню Сассекскую сфотографировали на канадском острове Ванкувер во время посадки в гидроплан, который доставил ее «на континент»: 38-летняя Меган нанесла визит в ванкуверский кризисный центр для женщин и пообщалась с его персоналом, чтобы оказать ему «моральную поддержку» и «подбодрить». Визит стал приятной неожиданностью для сотрудников центра, которые пригласили гостью на чай.

Супруга принца Гарри была в куртке цвета хаки с отороченным мехом капюшоне стоимостью 399 долларов от Barbour, облегающих черных джинсах, кремовом свитере и кожаных сапогах Le Chameau за 494 доллара. Она также прихватила сумку Cuyana за 195 долларов, в которой в прошлом году появлялась на Уимблдоне.

Меган и Арчи сейчас проживают в арендованном особняке стоимостью 14 миллионов долларов на острове Ванкувер. Отец семейства принц Гарри пока что находится в Великобритании, где решает вопросы, связанные с переменами в их жизни. Ранее, как сообщали «ФАКТЫ» королева Елизавета, после обсуждения на семейном саммите, дала паре разрешение на самостоятельную жизнь, но подчеркнула, что это длительный процесс, требующий «переходного периода». Меган в переговорах не участвовала. Изначально она собиралась присоединиться к дискуссии, проходившей во дворце Сандрингем, по телефону. Однако сообщалось, что от этого пришлось отказаться из опасений возможной прослушки конфиденциального разговора членов королевской семьи. Впрочем, Меган позже заявила, что сама предпочла не вмешиваться в беседу, предоставив все решать мужу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о тайном смысле заявления Елизаветы II об «отставки» Меган и Гарри — и что об этом пишут британские СМИ.

Читайте также: Семейный саммит у Елизаветы II: что обсуждают члены королевской семьи.

Читайте также: Отец Меган Маркл готовится выступать против нее в суде — обнародована его переписка с дочерью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter