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Потоп в Ocean Plaza: для пострадавших сделали важное сообщение о компенсации
После масштабной аварии возле столичного ТРЦ Ocean Plaza, во время которой пострадали люди, в Киеве создали специальную комиссию, которая будет рассматривать обращения граждан по поводу нанесенного их здоровью ущерба.
Комиссия будет работать в Киеве с 17 по 31 января 2020 года на улице Лютеранской 9/9, кабинет № 1 (код 077).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео пострадавшей в результате прорыва теплотрассы улицы Антоновича, снятое с высоты птичьего полета.
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