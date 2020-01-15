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Происшествия

Потоп в Ocean Plaza: место масштабной аварии сняли на видео с дрона

22:53 15 января 2020 150
территория у Ocean Plaza
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали видео, как выглядит место возле киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, который пострадал во время прорыва теплотрассы.

Видео, сделанное беспилотником, опубликовал ресурс «Информатор».

В районе аварии второй день продолжаются работы. Аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода.

Ремонтники разрыли место повреждения, демонтировали сломанный трубопровод, выполнили работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов, а также заменили весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метров на проезжей части.

После этого началось восстановление асфальтового покрытия, но, как считают специалисты, возобновить автомобильное движения по перекрытому участку будет возможно нескоро.

Как выяснилось, прорыв тепломагистрали возле Ocean Plaza произошел потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации.

Напомним, 13 января в результате прорыва теплосети на Лыбедской площади в Киеве затопило ТРЦ Ocean Plaza. В результате ЧП пострадали 10 человек. По факту инцидента было открыто уголовное производство.

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