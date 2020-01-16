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Писал песни для Лепса и «балуется» частушками: новый премьер России оказался известным композитором

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин — автор музыки для песен российского певца Григория Лепса. Об этом сообщают «Ведомости».

В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Мишустин — автор музыки песен «Настоящая женщина» и «Зола», которые исполняет Лепс. Даты рождения премьера и композитора идентичны, что подтверждает отсутствие случайных совпадений — об этом изданию сообщил собеседник, знакомый с деталями работы РАО.

Также отмечается, что председатель правления Сбербанка Герман Греф при поздравлении в 2012 г. Мишустина с 46-летием через газету «Коммерсантъ» отметил, что именинник — автор настоящих музыкальных хитов.

При этом представитель Лепса Владимир Урюпин сказал, что автор музыки «Золы» и «Настоящей женщины» — однофамилец нынешнего премьер-министра.

Однако автор текста песни «Зола» Александр Вулых подтвердил что музыку к ней действительно написал известный российский политик.

Кроме того, есть информация от знакомых Мишустина, что он любит сочинять частушки и эпиграммы, а также устраивает импровизированные концерты.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ согласилась на назначение Мишустина премьер-министром.

Фото: Автомобили и налоги

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