Зверское убийство адвоката: решение суда в Киеве шокировало общественность

Происшествия

В Киеве суд выпустил из-под стражи известного врача-психиатра, обвиняемого в жестоком убийстве бориспольского адвоката Юрия Игнатенко. Вместе с ним неожиданно вышли на свободу трое сообщников. Соответствующее решение Киевского апелляционного суда шокировало общественность и родных убитого адвоката Юрия Игнатенко (на фото в заголовке). Ведь уголовное дело и без того слушали очень долго: состав суда менялся четыре раза и каждый раз приходилось его рассматривать сначала. Летом 2019 года из материалов дела стали пропадать важные вещественные доказательства. А теперь четверо подсудимых оказались на свободе без какой-либо меры пресечения. «ФАКТЫ» выясняли, почему так получилось и что будет дальше.

Юрия Игнатенко похитили и убили 19 марта 2015 года. Около четырех часов вечера он ушел на деловую встречу и не вернулся. 23 марта его нашли мертвым вблизи села Рожны Броварского района Киевской области.

За день до исчезновения Юрий выиграл важный судебный процесс, защитив пожилую женщину от квартирных аферистов. После гибели сына в автокатастрофе пенсионерка хотела наследовать его квартиру, но неожиданно объявилась незнакомая женщина, которая стала тоже претендовать на жилье. Незнакомка утверждала, что якобы жила с сыном пенсионерки в гражданском браке. Адвокат Юрий Игнатенко взялся защищать интересы пожилой женщины. И вскоре стал получать угрозы от оппонентов своей клиентки. На саму пенсионерку несколько раз нападали бандиты, избивали ее и требовали, чтобы она «успокоила своего адвоката». Женщине лично угрожал и тот самый психиатр, который, по версии следствия, организовал убийство Юрия Игнатенко.

18 марта 2015 года Юрий Игнатенко выиграл суд, защитив интересы пенсионерки. В тот же день ему позвонил незнакомец и назначил встречу. Представился покупателем дома, который Юрий Игнатенко помогал продавать своей клиентке. Незнакомец сказал, что хочет посмотреть дом, и они с Юрием договорились встретиться 19 марта.

Следствием установлено, что «покупателем», назначившим встречу Юрию Владимировичу, был киевский врач-психиатр. Из обвинительного заключения следует, что к преступлению он тщательно подготовился. Взял у своего знакомого автомобиль «БМВ», на котором вместе с зятем поехал на встречу с Юрием Игнатенко. Встречу адвокату злоумышленники назначили в центре Борисполя возле супермаркета «Сільпо». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как адвокат сел в эту машину. Автомобиль тут же уехал. Следом за «БМВ» поехал старый «Жигуль», который принадлежит психиатру. В этой машине были двое его несовершеннолетних сообщников.

Преступники начали избивать адвоката еще на выезде из Борисполя. Об этом свидетельствует найденная там куртка Юрия Игнатенко. Следствием установлено, что преступники вытащили мужчину из машины и начали зверски избивать. Потом сбросили в кювет и там продолжили нечеловеческие пытки. После этого истекающего кровью Юрия затащили в машину и отвезли в Броварской район, где неподалеку от села Рожны добили. Убедившись, что Игнатенко не дышит, разъехались.

В обеих машинах остались следы крови Юрия Игнатенко. Видеорегистраторы зафиксировали указанные автомобили в местах похищения и убийства адвоката.

Психиатру, которого позже задержали и сейчас судят как организатора убийства, 64 года. Он врач высшей категории, нарколог. Кандидат наук, имеет четыре высших образования. В 2008 году баллотировался в мэры Киева, но не прошел. После выборов заявил, что ему как врачу-психиатру угрожали увольнением якобы из-за несогласия отправляться на митинг в поддержку Леонида Черновецкого. Потом подал на Черновецкого в суд, обвинив его в подкупе избирателей. Суд проиграл.

Врача-психиатра судили как организатора убийства

Как выяснилось, в 90-е он уже был осужден за убийство. Получил 13 лет лишения свободы, но отсидел только два года. Тогда психиатр убил своего бывшего партнера по бизнесу. Брат погибшего рассказывал, что все было почти также, как в случае в адвокатом Игнатенко: психиатр тоже назначил своей жертве встречу и вывез мужчину на автомобиле, после чего последнего нашли избитым и задушенным в лесополосе. Психиатру сначала дали 13 лет заключения за умышленное убийство, но позже ему удалось оспорить приговор и доказать, что это было якобы убийство по неосторожности.

Что касается дела Юрия Игнатенко, то в общей сложности досудебное и судебное расследования длятся уже больше четырех лет. Летом 2019 года стало известно, что из материалов дела исчезла запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как Юрий Игнатенко садился в ожидающий его автомобиль. А сейчас подсудимые оказались на свободе. Как это произошло?

— Дело рассматривалось судом присяжных в Броварах под председательством судьи Билык, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат семьи Юрия Игнатенко Валерий Кузьменко. — Еще в ноябре 2019 года по разным причинам судебное заседание несколько раз откладывалось. А 25 ноября, когда оно состоялось, адвокаты подсудимых подали заявление об отводе судьи. В тот же день истекал 60-дневный срок ареста подсудимых и им необходимо было продлевать меру пресечения. Рассмотреть заявление об отводе судья тогда не могла, поскольку суд был не в полном составе — не явился один из присяжных. А рассматривать такое заявление без присяжного судья не имела права. Зато могла рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения подсудимым, что она и сделала. Всем четверым продлили арест еще на два месяца. Позже, когда появился присяжный, заявление об отводе рассмотрели и оно было удовлетворено.

Дело передали в Днепровский райсуд Киева, так как в Бориспольском суде уже не осталось судей, которые могли бы его рассматривать. Тем временем адвокаты подсудимых решили оспорить постановление Броварского суда о продлении их подзащитным меры пресечения. Она настаивали, что судья Билык, которой ими уже был заявлен отвод, не имела права решать вопрос о мере пресечения. Хотя в законодательстве такая очередность не прописана. Вопрос отвода, как я уже говорил, судья не могла рассмотреть из-за отсутствия присяжного. А если бы она не рассмотрела и вопрос меры пресечения, четверо подсудимых вышли бы на свободу еще тогда, 25 ноября.

Тем не менее 15 января Киевский апелляционный суд жалобу адвокатов подсудимых удовлетворил. Решение Броварского суда от 25 ноября о продлении им меры пресечения отменили. И всех четверых отпустили из-под стражи прямо в зале суда. Психиатр и его сообщники не скрывали радости, аплодировали…

— Но ведь с них никто не снял обвинений?

- Нет. Но они оказались на свободе без какой-либо меры пресечения. Присутствовавшие на суде коллеги и родные Юрия Игнатенко были в шоке. Жена Юрия плакала… Говорит, что теперь, когда эти люди оказались на свободе, она боится за себя и своих детей. И ее опасения вполне оправданы. Точно так же, как и мои опасения, что они теперь могут избежать уголовной ответственности. Сейчас психиатру ничто не мешает покинуть страну.

— Что в этой ситуации можно сделать?

— Следующее судебное заседание по делу назначено на 21 января. Прокуратура будет заявлять ходатайство об избрании подсудимым меры пресечения. Остается надеяться, что они хотя бы явятся в суд.

Валерий Кузьменко обратил внимание на еще один важный нюанс. Двоим подсудимым на момент совершения преступления не было 18 лет. Поэтому максимальный срок, который они могут получить — 10 лет лишения свободы. 4,5 года они уже отсидели, что по «закону Савченко» приравнивается к девяти годам. Поэтому даже им дадут максимальный срок, они сразу выйдут на свободу.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

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