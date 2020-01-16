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Госпогранслужба разъяснила новые правила въезда/выезда детей до 16 лет на временно оккупированную территорию
Предстоят изменения в порядке пересечения административной границы Украины с оккупированным Крымом. Они вступят в силу 9 февраля 2020 года и касаются граждан в возрасте до 16 лет. Также стало известно, что нового премьер-министра России уличили в незаконном посещении Крыма. Об изменениях в пересечении админграницы Госпогранслужба сообщила УНН.
«Согласно изменениям, выезд на ВОТУ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц. Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых», — заявили в Госпогранслужбе.
В таких случаях не требуется наличие второго родителя либо поручений от него.
«Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования», — утверждают пограничники.
Также они сообщают, что если цель въезда или выезда — оформление документов гражданина Украины то допускается предъявление справки, выданной территориальным органом ГМС.
«Выезд на временно оккупированную территорию и въезд с нее граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — подчеркнули пограничники.
Ранее сообщалось, что «крымнашист» Валерий Сюткин хочет приехать в Украину.
Фото: Цензор. НЕТ
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