23.98 / 24.26 26.58 / 27.00
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Госпогранслужба разъяснила новые правила въезда/выезда детей до 16 лет на временно оккупированную территорию

18:45 16 января 2020 74
Админграница с Крымом
Инф. «ФАКТОВ»

Предстоят изменения в порядке пересечения административной границы Украины с оккупированным Крымом. Они вступят в силу 9 февраля 2020 года и касаются граждан в возрасте до 16 лет. Также стало известно, что нового премьер-министра России уличили в незаконном посещении Крыма. Об изменениях в пересечении админграницы Госпогранслужба сообщила УНН.

«Согласно изменениям, выезд на ВОТУ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц. Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых», — заявили в Госпогранслужбе.

В таких случаях не требуется наличие второго родителя либо поручений от него.

«Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования», — утверждают пограничники.

Также они сообщают, что если цель въезда или выезда — оформление документов гражданина Украины то допускается предъявление справки, выданной территориальным органом ГМС.

«Выезд на временно оккупированную территорию и въезд с нее граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — подчеркнули пограничники.

Ранее сообщалось, что «крымнашист» Валерий Сюткин хочет приехать в Украину.

Фото: Цензор. НЕТ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер