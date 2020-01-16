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Поддержавший аннексию Крыма Валерий Сюткин собрался с концертом в Украину
В последнее время в Украину после длительной паузы засобирались многие российские артисты, в том числе и те, кто открыто поддерживает незаконную аннексию Крыма. Сольник на государственной площадке Дворец «Украина» планирует дать и бывший солист группы «Браво» Валерий Сюткин. Его выступление анонсируется на сайте продажи билетов 27 апреля.
Возможный приезд в Киев российского артиста, поддержавшего агрессивную политику Путина и аннексию Крыма, вызвал резонанс в обществе. Гневный пост в Facebook опубликовал известный волонтер, общественный деятель и телеведущий Сергей Притула.
«Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма „блестяще“!!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт в Палаце „Украина“? Минута пошла!», — возмутился Притула.
Напомним, в 2014 году Сюткин назвал аннексию Крыма блестящей операцией Путина и восстановлением исторической справедливости.
«Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала», — говорил Сюткин в интервью телеканалу «Дождь», а позже заявил о своей аполитичности.
На приезд российских звезд отреагировали и депутаты. 40 парламентариев обратились в СБУ с просьбой запретить въезд в Украину певцам Александру Серову и Валерию Сюткину.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, концерт Александра Серова, которого якобы подстрелили в Москве, запланирован на 23 марта во Дворце «Украина».
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